Dopage : Tristan Thompson suspendu 25 matches

Le programme antidopage de la NBA n’est clairement pas des plus stricts. Pourtant la ligue annonce de temps en temps la suspension d’un joueur. Ce coup-ci, c’est Tristan Thompson qui s’est fait prendre.

Le joueur des Cleveland Cavaliers a été testé positif à deux substances dopantes différentes. Il a selon Shams Charania utilisé une hormone de croissance, l’ibumatoren, et un SARM LGD-4033. Ce dernier est utilisé pour augmenter l’énergie, améliorer les performances athlétiques et développer la masse musculaire.

NBA says Tristian Thompson tested positive for ibutamoren and SARM LGD-4033. https://t.co/HmZ6MhHgFR

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024