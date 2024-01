Drame : Dejan Milojevic, assistant de Kerr aux Warriors, est mort

Si jusque-là ce n'était que du basket et que l'on pouvait relativiser la crise sportive aux Warriors, leur saison vient de prendre un tournant dramatique. D'après Eurohoops, Dejan Milojevic, l'un des assistants de Steve Kerr dans le staff californien, est décédé ce mercredi à Salt Lake City. La rencontre entre le Jazz et les Warriors, initialement programmée la nuit prochaine, avait déjà été reportée à une date ultérieure après l'annonce de l'hospitalisation de l'ancien champion d'Europe serbe (2001) dans l'Utah, après un problème de santé survenu la veille lors d'un repas en présence de joueurs et d'autres membres du staff.

Il avait été également annoncé que les membres du coaching staff des Dubs resteraient à Salt Lake City pour être auprès de leur collègue. Malheureusement, plusieurs médias serbes commencent à relayer la nouvelle et Milojevic, 46 ans, n'a pas survécu.

La nouvelle est terrible et affectera non seulement les joueurs des Warriors, qui le côtoient depuis son arrivée en 2021 (il a participé à l'aventure jusqu'au titre en 2022), mais aussi d'autres dans la ligue. Dejan Milojevic a notamment travaillé au Mega Basket en Serbie entre 2012 et 2020, coachant notamment un certain Nikola Jokic.

A Golden State, Dejan Milojevic oeuvrait particulièrement avec les joueurs intérieurs des Warriors, comme Draymond Green et Kevon Looney. Nos pensées vont à sa famille et aux membres des Golden State Warriors.

Pascal Siakam tradé à Indiana !