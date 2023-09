Draymond et CP3 taffent déjà ensemble, les vieux ennemis veulent que ça marche

S'ils se sont cordialement détestés pendant des années et ne partiront sans doute jamais en vacances ensemble, Draymond Green et Chris Paul sont bien décidés à ce que les Golden State Warriors soient champions cette année. Pour parfaire leur entente, les deux hommes sont déjà au travail ensemble du côté de San Francisco, où ils participent à des séances en commun avec des membres du staff des Dubs. Sur la vidéo ci-dessous, relayée par NBCS, on peut voir Draymond Green et Chris Paul prendre des shoots et se taper dans la main à plusieurs reprises, justement pour développer ces réflexes qui seront particulièrement importants au cours de la saison.

Draymond and CP3 putting in work together 👀🤝 [via travis_walton_419 / IG] pic.twitter.com/CoEUrx7dEa — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 18, 2023

Dans quelques jours, les Warriors s'envoleront pour le Japon, avant d'enchaîner avec le training camp. Les deux anciens "ennemis" auront à nouveau l'occasion de fraterniser et de travailler leurs automatismes avant la reprise de la saison.

En ce qui concerne les matches de pré-saison, les Warriors en disputeront cinq avant le début des hostilités :

les 8 et 14 octobre contre les Los Angeles Lakers (à 2h30 et 4h, heure française)

les 16 et 19 octobre contre les Sacramento Kings (à 3h30 et 4h)

le 21 octobre face aux San Antonio Spurs (à 4h)

