Draymond Green a piqué 4 000 dollars à Klay Thompson le lendemain de sa blessure

Quand on est joueur, on est joueur. Klay Thompson fait partie de ces basketteurs toujours en quête d'expériences ludiques et qui ont besoin de s'amuser et de prendre du plaisir sur et en dehors des terrains. Draymond Green est plutôt à ranger dans la catégorie des compétiteurs maladifs et impitoyables. Même quand ses potes sont dans le dur.

Sur NBC Sports, dans un entretien avec l'ancien joueur Kelenna Azubuike, Green a raconté une histoire entre Klay Thompson et lui qui illustre bien ces deux personnalités. C'était seulement un jour après le game 6 des Finales NBA perdues contre les Toronto Raptors et l'arrière californien venait de se blesser gravement.

"Quand Klay s'est fait les ligaments croisés, je l'ai appelé pour lui demander où il était. Il était chez lui, évidemment, on était le lendemain des Finales. C'était une belle journée à Oakland. Il avait sorti les dominos et a voulu qu'on joue. Bien entendu on n'allait pas jouer pour rien, on a misé de l'argent. Je lui ai mis une raclée parce qu'il ne peut pas me battre aux dominos. C'est la première fois de sa vie que Klay était blessé et il était un peu chamboulé psychologiquement. Donc moi je me suis pointé en lui demandant simplement comment je pouvais l'aider à penser à autre chose. Je suis parti de chez lui en étant plus riche de 4 000 dollars. Il en reparle tout le temps en me disant : 'Mec, je venais de me faire les croisés et tu m'as pris 4 000 dollars' !"

Draymond Green a surtout été un bon ami en ne laissant pas Klay Thompson ruminer et déprimer dans son coin. Les deux hommes sont proches et Green a également été d'un grand soutien après la deuxième grave blessure de Thompson la saison suivante, cette fois au tendon d'Achille.

