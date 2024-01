Draymond Green a voulu prendre sa retraite, Adam Silver l’a dissuadé

Draymond Green est sur le point de revenir sur le terrain avec des Golden State Warriors en crise de résultats. Réintégré par la ligue après un mois de suspension et de thérapie, l'intérieur All-Star devrait être à disposition de Steve Kerr en cours de semaine. A en croire Green, ce scénario aurait très bien pu ne jamais se produire. Au plus fort de la tempête, le quadruple champion NBA a voulu tout plaquer et tirer sa révérence, comme il l'a expliqué dans le dernier épisode du Draymond Green Podcast. L'homme qui l'en a dissuadé ? Adam Silver, le patron de la ligue.

"Je lui ai dit : Adam, c'en est trop pour moi. Vraiment trop. Je vais prendre ma retraite. Il m'a répondu : 'tu prends une décision irréfléchie et je ne vais pas te laisser faire ça'. On a eu une bonne et longue conversation, qui m'a beaucoup aidé. Je suis très reconnaissance de pouvoir jouer dans une ligue avec un commissioner comme Adam, qui pense plus à t'aider qu'à te blesser ou à te punir. Il pense d'abord aux joueurs".

Après avoir visiblement convaincu Silver qu'il pouvait arrêter de se comporter de manière erratique et dangereuse sur le terrain, Draymond Green va maintenant devoir redorer son blason auprès des Warriors et de leurs fans. Eux n'attendent que de retrouver le joueur-clé qu'il est depuis le début de la dynastie et qui parviendra peut-être à les sortir de leur torpeur actuelle.

