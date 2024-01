La NBA valide le retour de Draymond Green

La suspension de Draymond Green a officiellement été levée par la NBA et son retour sur les terrains ne devrait pas tarder.

L'opération renaissance commence bientôt pour Draymond Green. L'ancien All-Star va devoir prouver, une fois de plus, qu'il peut être un pilier essentiel des Golden State Warriors. Les quatre titres décrochés par la franchise californienne depuis 2015 sont censés suffire pour rappeler toute son importance dans le système de Steve Kerr mais les coups de sang fréquents du bonhomme entachent sa réputation. La NBA en avait eu marre des excès violents du joueur sur le terrain et elle l'avait suspendu pour une durée indéterminée le 13 décembre dernier. Un peu moins d'un mois plus tard, le voilà officiellement de retour.

« Green a passé toutes les étapes qui montrent son engagement à se comporter selon le standard attendu pour les joueurs NBA », précise la ligue dans un communiqué annonçant la fin de la suspension.

Draymond Green est resté à l'écart des Warriors pendant plusieurs semaines, même s'il avait pourtant l'autorisation de s'entraîner. Il a suivi des séances individuelles qualifiées comme des « séances de conseils » et il a participé à des réunions avec des arbitres, des responsables NBA, le GM de Golden State Mike Dunleavy Jr, son agent, etc. Il va désormais se remettre en condition physique avant de rejouer avec ses camarades.

Il a manqué 12 matches, ce qui l'a privé d'environ 2 millions de dollars. Une économie de 9 millions en taxes pour les Warriors.

Retour imminent pour Draymond Green