Retour imminent pour Draymond Green

Draymond Green a écopé d’une sanction unique dans l’Histoire de la NBA : une suspension sans vraie sans une durée déterminée ni un cadre réellement définie. Ça fait maintenant près d’un mois que le vétéran de 33 ans est écarté des parquets à la suite de plusieurs incidents violents. C’est après une clé d’étranglement sur Rudy Gobert – qui lui a valu une première suspension de 5 matches – puis une claque sur Jusuf Nurkic que la ligue a décidé de prendre une décision forte dans l’espoir de faire réfléchir l’ancien All-Star sur son comportement.

S’en sont suivies depuis des sessions individuelles de conseil et des réunions vidéos avec des responsables NBA, des membres des Golden State Warriors, des arbitres, le joueur et son agent. Ces meetings virtuels ayant pour but de jauger l’évolution du bonhomme avant de décider de son éventuel retour au sein de l’équipe. Green aurait fait preuve d’engagement tout en restant ouvert tout au long du processus.

Draymond Green devrait manquer 11 à 13 matches

Il avait la possibilité de continuer à s’entraîner avec le groupe pendant toute la durée de sa suspension mais il est resté éloigné, Steve Kerr parlant même de « laisser de l’espace » à chacun des protagonistes. Adrian Wojnarowski annonce désormais que Draymond Green va retrouver ses coéquipiers et s’entraîner pour se remettre en forme. Le tout dans le but de reprendre prochainement la compétition.

La NBA aura le dernier mot mais les signaux sont positifs et Green est susceptible de rejouer rapidement au cours du mois de janvier. Il a déjà raté 11 matches (et 150 000 dollars par rencontre). Les Warriors ne s’en sont pas trop mal sortis puisqu’ils ont gagné à 6 reprises pour 5 défaites, dont un revers crève-cœur au buzzer contre les Denver Nuggets la nuit dernière après avoir mené de 18 points dans le quatrième quart-temps.

Jonathan Kuminga s’est développé dans un rôle offensif proche de celui de Draymond Green en son absence. Il n’a évidemment pas le même impact en défense mais il est plus athlétique. Il n’est pas à exclure qu’il conserve sa place dans le cinq.