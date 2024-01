Draymond Green, son absence avec Team USA justifiée

Mardi, la Team USA a dévoilé un pool de 41 joueurs pour composer la liste des éléments convoqués aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Avec deux grands absents : Zion Williamson et surtout Draymond Green.

Pourtant, l'intérieur des Golden State Warriors a une belle histoire avec la sélection. Présent en 2016 et en 2020, il a joué un rôle important dans les deux derniers sacres olympiques de son pays. Mais sans surprise, ses récents problèmes l'ont éloigné du groupe américain.

Une position expliquée par le patron de Team USA Grant Hill.

"Il a apporté une contribution significative et a fait partie intégrante de l'héritage de cette organisation pour son excellence. Mais je pense qu'au vu de ce qui s'est passé cette année, nous avons pris la décision de ne pas le faire figurer sur cette liste à ce stade précis du processus.

Nous comprenons tous et avons certainement beaucoup de respect et de sensibilité pour cette période particulière de sa carrière. Il travaille sur certaines choses à la fois sur et en dehors du terrain. C'est pourquoi nous avons voulu le soutenir dans son parcours et nous n'avons pas pensé que jouer pendant l'été lui donnerait la meilleure opportunité de faire ce qu'il a besoin de faire", a jugé Grant Hill pour ESPN.

Avec la présence de Steve Kerr à la tête de cette équipe, il s'agit tout de même d'une surprise. Mais Team USA a donc choisi de faire sans Draymond Green.

