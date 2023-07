Parfois critiqué et même moqué pour son attitude avec LeBron James, l'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green assume.

Le comportement de Draymond Green avec LeBron James a fait jaser ces derniers mois. Pendant de nombreuses années, lors de la rivalité avec les Cleveland Cavaliers, l'intérieur des Golden State Warriors donnait l'impression de détester le King.

Mais au fil des années, les deux hommes ont développé une belle amitié. Et publiquement, le cadre des Dubs n'a pas hésité à le montrer. Quitte à en faire beaucoup. Pour plusieurs observateurs, Green cherchait surtout à se placer aux Los Angeles Lakers dans l'hypothèse d'une séparation avec les Warriors.

Après sa récente prolongation à Golden State, il a assumé son amitié avec James.

"Pour ce qui est de notre lien, c'est mon grand frère. Je l'aime à en mourir. Et rien ne changera cela. La seule chose qui change, c'est que notre relation continue donc à se développer. A cause de l'exposition de notre amitié devant le monde entier, on se dit que c'est un problème.

Ce que je veux dire aux gens, c'est qu'ils ne devraient pas s'en préoccuper parce qu'ils ne peuvent rien y faire et que cela n'a pas d'incidence sur leur vie", a ainsi lancé Draymond Green lors du podcast de Paul George.

Avec sa signature jusqu'en 2027 aux Warriors, Draymond Green ne sera plus soupçonné de vouloir plaire à LBJ pour débarquer aux Lakers. Et à l'entendre, son comportement ne devrait pas changer avec son grand ami LeBron James.

