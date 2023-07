Draymond Green : son plan pour défendre sur Victor Wembanyama

Draymond Green n'avait pas encore trop parlé de Victor Wembanyama depuis sa Draft. On imagine que le taulier des Golden State Warriors se frottera forcément à un moment au prodige français des Spurs. Et lors de son passage dans le podcast de Paul George cette semaine, il a expliqué de quelle manière il appréhendait les futures oppositions avec lui. Draymond a évidemment prévenu que, malgré le talent du 1st pick 2023, il ne se laisserait pas marcher dessus.

"Tu ne vas certainement pas me dribbler et me traverser comme si c'était les Harlem Globetrotters. Désolé. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, c'est un phénomène et l'une des meilleures choses qui lui soient arrivées c'est d'aller à San Antonio avec Coach Pop. Leur infrastructure va lui apprendre à devenir un pro et leur cellule de développement des joueurs n'a pas d'équivalent. Mais sur ce que j'ai vu pour le moment au niveau défense sur lui, il y a des fois, franchement...

Contre un talent comme celui-là, capable de faire des choses particulières pour sa taille, il faut le presser. Tu ne peux pas le laisser prendre ses aises. Si tu le fais, tu as perdu parce que tu ne peux pas contrer son tir. Peut-être même qu'il ne verra même pas ta tentative. Avec un gars comme ça, il faut défendre tôt.

Je l'encerclerais dès qu'il commence à remonter le terrain. Quand son équipe prend le rebond, je l'encercle parce qu'il ne faut pas le laisser aller dans un espace qu'il affectionne.. Si tu fais ça contre des gars comme ça, il n'y a rien que tu puisses faire pour les stopper. De mon point de vue, il faut le presser haut d'entrée.

Pour Draymond, le niveau défensif de Victor Wembanyama est déjà suffisamment élevé pour en faire un joueur d'impact, quoi qu'il advienne pour lui dans les autres secteurs de jeu.

Ce qui peut le différencier du reste, c'est sa capacité à protéger le cercle. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça alors que je pense que c'est ce qui le sépare du reste. Il fait 2,26m. Si en arrivant dans la ligue il ne peut pas manier le ballon autant qu'il le veut, que son tir à 3 points n'est pas assez bon ou qu'il n'y arrive pas dans les autres secteurs, sa capacité à protéger le cercle est élite. Il a déjà ça qui le place dans une catégorie à part. Toutes les équipes en cherchent. Paul, il y a quelqu'un (Rudy Gobert, NDLR) en NBA qui gagne plus d'argent que toi parce que c'est un protecteur de cercle".

On sent le mélange d'admiration et d'envie d'en découdre de la part de Draymond Green en ce qui concerne Victor Wembanyama. Et on a hâte de voir ce que donneront leurs premières oppositions.

Victor Wembanyama et Tony Parker ont regardé France-Espagne ensemble, pas de tension à l'horizon