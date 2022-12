Draymond Green veut rester aux Warriors, mais…

Draymond Green va représenter un dossier majeur pour les Golden State Warriors. En fin de contrat au terme de la saison, l'intérieur dispose d'un avenir incertain. De son côté, le joueur de 32 ans vise probablement un gros deal pour la fin de sa carrière.

Mais une question commence à se poser : les Dubs ont-ils l'intention de lui proposer une telle offre ? Avant même la fin de cet exercice, le natif de Saginaw a affiché son souhait de poursuivre son histoire avec Golden State.

Sans pour autant oublier une chose : il s'agit d'un business.

"C'est incroyable quand on voit le nombre de gars qui n'ont joué que pour une seule équipe. Vous pouvez regarder la NBA en ce moment. Il y a cinq gars qui ont été dans une équipe pendant plus de 11 ans. Nous en avons trois (Stephen Curry, Klay Thompson et lui).

C'est très rare. Il y a 470 ou 480 joueurs en NBA ? Il y a cinq gars qui sont dans leur équipe depuis plus de 11 ans. C'est incroyable. Donc, tu n'as pas envie d'abandonner ça. Donc, absolument, je serais intéressé par ça (rester ici, ndlr).

Si tu as l'opportunité de le faire, tu savoures. Mais en disant cela, je comprends que c'est un business. Et au final, des décisions doivent être prises. Je dois prendre des décisions, et tu les prends comme tu peux. Mais pour moi, je suis concentré sur la saison.

Je suis concentré sur la victoire. Nous laissons ces choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'elles se déroulent avec le temps, et le temps va continuer à passer. Et donc, je me concentre sur le présent et sur ce que je peux faire maintenant pour cette équipe.