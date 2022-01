Draymond Green candidat au MVP ? Un coach adverse milite pour lui

La définition du MVP n'est pas la même pour tout le monde en NBA. Certains s'attachent particulièrement à la présence du terme "valuable" et préfèrent des joueurs dont l'impact va au-delà des statistiques. C'est le cas de Quin Snyder, qui avait déjà expliqué à quel point Rudy Gobert était indispensable pour le Jazz, quel que soit son apport offensif. Le coach d'Utah est allé dans ce sens une nouvelle fois, mais en mettant ce coup-ci un adversaire, absolument jamais cité dans la course au MVP : Draymond Green.

Au sortir de la défaite du Jazz contre les Warriors, Snyder a ainsi été très élogieux au sujet de Green.

"Draymond Green est unique et il réalise une magnifique saison. Pour moi, c'est quelqu'un que l'on peut mettre dans la conversation pour le MVP. Peut-être que ses statistiques ne sont pas les mêmes que celles des autres gars que l'on met en avant, mais il a un tel impact sur le jeu, que ce soit grâce à ses passes ou à sa défense. Draymond est polyvalent et il fait les choses à sa manière. Ajoutez à cela le leadership dont il fait preuve et sa manière de communiquer... Je trouve que c'est un joueur incroyable. Il l'a déjà montré par le passé, mais cette année c'est encore plus visible".

Comment Draymond Green a rendu Jokic meilleur en l'affichant à la TV

Voilà effectivement quelques années que l'on n'avait plus vu Draymond Green aussi influent et déterminant dans le jeu des Warriors. Il y a fort à parier que l'intérieur de Golden State retrouvera le All-Star Game pour la première fois depuis 2018 et complètera son palmarès individuel avec une nouvelle présence dans l'un des meilleurs cinq défensifs de l'année.

A l'heure qu'il est, Green tourne à 8.4 points, 7.9 rebonds et 7.5 passes de moyenne, au sein de l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue.