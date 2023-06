Draymond Green en 2020 : “Je n’aime pas du tout Chris Paul”

Si Draymond Green prolonge bien avec les Golden State Warriors comme il semble en avoir l'intention, Chris Paul et lui seront coéquipiers la saison prochaine. Disons qu'il risque d'y avoir une petite conversation entre eux pour mettre les choses à plats avant de se lancer dans la reconquête du titre...

En 2020, lors de son passage dans l'émission All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Green n'avait pas caché le moins du monde ce qu'il pensait de CP3. De l'eau a probablement coulé sous les ponts et il est possible que la maxime "l'ami de mon ami est mon ami" puisse fonctionner dans ce cas de figure. LeBron James est un très bon ami de Chris Paul (cf le Banana Boat) et Draymond Green ne jure plus que par son alchimie avec le King.

Voici quand même ce qu'avait dit Draymond à l'époque.

"Je n'aime pas du tout Chris Paul. On n'a pas du tout une bonne relation, mais je respecte sa combativité et son QI. Il est foutrement intelligent.

Quand il a vu Steph débarquer, il a réalisé qu'il allait commencer à le rattraper parce qu'il finirait forcément par décliner. Il était sympa avec lui et le repoussait en même temps. Steph est Steph, on l'aime tous. Mais moi, avec la façon dont j'ai été élevé, je me devais de créer une putain de division entre eux".

L'adaptation de Chris Paul aux Warriors et la manière dont ses camarades, notamment Draymond Green, vont l'accueillir, sera l'une des choses à suivre en début de saison prochaine à Golden State.