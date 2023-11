Draymond Green déçoit Steve Kerr

Avant-hier, Draymond Green faisait son retour après sa suspension de cinq matches. Si beaucoup aimeraient que l’intérieur des Golden State Warriors cesse de dépasser les bornes, il sera visiblement difficile à changer. Au grand dam de Steve Kerr.

Il ne lui en a en effet pas fallu longtemps pour monter dans les tours. Et s’attirer une nouvelle fois les foudres des arbitres. Dégouté de ne pas avoir bénéficié d’un coup de sifflet sur un contact (sur lequel il s’est laissé tomber au sol…), il en a rajouté pas mal au moment de réclamer un porter de balle sur l’action suivante. Résultat, il s’est mangé une faute technique :

Draymond heated after no call. Got tech on next play 👀 pic.twitter.com/cC3WV0k5Xw

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 29, 2023