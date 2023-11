Après avoir purgé sa suspension, Draymond Green a fait son retour hier face aux Sacramento Kings. S’il a compilé 8 pts, 6 rbds et 3 pds, l’intérieur des Golden State Warriors a perdu la balle qui a mené au tir de la gagne de Malik Monk.

Son retour n’a néanmoins pas mis un terme à toutes les critiques sur son comportement. Le consultant de l’émission Inside the NBA Kenny Smith a visiblement encore du mal à comprendre comment un joueur de l’âge et du calibre de Draymond Green peut encore se retrouver dans ce type de situations. Des histoires comme celles avec Jordan Poole l’an passé ou Rudy Gobert récemment où il doit présenter ses excuses à ses équipiers.

« Nous aimons tous Draymond Green en tant qu’individu. Mais nous sommes à un point où si tu passes ton temps à devoir t’excuser, c’est que tu es dans le tort » a commenté hier Kenny Smith. « Il n’y a plus d’excuse. C’est quoi ? La troisième excuse dans les six, sept derniers mois ? Ça pénalise l’équipe. C’est la troisième fois qu’on entend qu’il présente ses excuses à l’équipe. C’est un joueur trop fort et trop expérimenté pour qu’il doive continuer de présenter ses excuses. A 22, 23, 24 ans, vous pouvez passer votre temps à vous excuser. Mais à ce stade dans sa carrière, en tant que champion, il ne devrait plus être au point de sa carrière où il doit s’excuser. (…) Il continue de dépasser les bornes. »

En gros, Kenny Smith, comme beaucoup, pensent que Draymond Green, avec son âge et son statut, ne devrait plus se comporter comme un gamin. Difficile de lui donner tort…