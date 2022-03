Stephen Curry blessé : Draymond Green défend Marcus Smart

Steve Kerr était furieux après Marcus Smart cette nuit. Les deux hommes se connaissent bien, puisque le coach des Golden State Warriors a eu le meneur de Boston sous ses ordres lorsqu'il faisait partie du staff de Team USA au Mondial 2019. Malgré ça? Kerr a eu besoin d'aller réprimander Smart en plein match. En cause : le plongeon du Celtic pour aller disputer un ballon près de Stephen Curry. Le pied du double MVP a plié et il a dû quitter ses partenaires prématurément.

All eyes turn to Steph's injury after the loss to Boston.

