Stephen Curry blessé, Steve Kerr s’explique avec Marcus Smart

C’est la sale image de la soirée. Un Stephen Curry qui boite et rejoint le vestiaire avant ses coéquipiers. De quoi rappeler de mauvais souvenirs. Les Golden State Warriors serrent les dents et croisent les doigts en attendant le verdict concernant la blessure au pied du double MVP. Il a passé une IRM directement après le match perdu contre les Boston Celtics (88-110).

Steph came up limping after fighting for a loose ball pic.twitter.com/hOjIvE2f8k — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 17, 2022

Curry n’a pas joué longtemps. Il s’est fait mal au cours du deuxième quart-temps, fauché par un Marcus Smart qui venait de se jeter au sol pour essayer de récupérer la balle. Un geste que Steve Kerr n’a pas apprécié et il l’a fait savoir.

The interaction between Marcus Smart and Steve Kerr after Steph Curry was headed for the locker room. pic.twitter.com/y0NbQ20Upp — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 17, 2022

« J’ai trouvé que c’était une action dangereuse. Il s’est jeté sur Steph et c’est ce qui m’a énervé. Mais j’ai beaucoup de respect pour Marcus. C’est un super joueur et un grand compétiteur. Je l’ai coaché à la Coupe du monde il y a deux ans. Nous avons parlé après le match et tout va bien. »

Marcus Smart est considéré comme un défenseur d’élite, réputé pour ses flops mais aussi pour sa dureté. En revanche, il se défend d’être un joueur « dirty. »

« Je n’ai vu que la balle et je me suis jeté dessus. C’est malheureux. Je sais que l’on va dire que je suis ‘dirty’. Mais je sais qui je suis et mes coéquipiers le savent aussi. Je joue dur et je donne tout sur le terrain. »

Plutôt expert en matière de coups bas, Draymond Green, très proche de Stephen Curry, est venu à la rescousse de son adversaire en nuançant le propos.

« Je m’attends à ce que Marcus joue comme ça. Je ne peux pas dire que c’est une action ‘dirty’. Peut-être pas que son geste n’était pas nécessaire. Voilà le meilleur mot que je peux employer. La balle était sur le parquet et on nous apprend à nous jeter dessus. C’est ce qu’il a fait. »

Le mal est fait. Espérons désormais que Stephen Curry ne soit pas indisponible trop longtemps. Les Warriors, troisièmes à l’Ouest, ont une vraie chance de titre s’ils peuvent faire les playoffs au complet.

