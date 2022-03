Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 106-116

Sixers @ Cavs : 118-114

Nuggets @ Wizards : 127-109

Mavs @ Nets : 113-111

Blazers @ Knicks : 98-128

Suns @ Rockets : 129-112

Lakers @ Wolves : 104-124

Thunder @ Spurs : 120-122

Bulls @ Jazz : 110-125

Celtics @ Warriors : 110-88

Bucks @ Kings : 135-126

Raptors @ Clippers : 103-100

- Ah le fameux coup du joueur qui crucifie son ancienne équipe au buzzer ! Spencer Dinwiddie a tué les Nets sur un tir à 3 points au buzzer, alors que l'on pensait que Kevin Durant avait donné la victoire aux siens 10 secondes plus tôt dans le même registre.

Le meneur des Mavs vit un rêve éveillé après son passage chaotique à Washington et n'a pas manqué de transformer la munition que lui a offerte Luka Doncic (37 pts, 9 rbds, 9 pds). Deux jours plus tôt, Dinwiddie avait climatisé le TD Garden de Boston à 9 secondes de la fin, déjà sur une passe décisive du Slovène. Là, c'est le Barclays Center, où Kyrie Irving était à nouveau contraint de rester spectateur, qui a pris une douche froide.

- Les Wolves ont enfoncé un peu plus les Lakers, dans un match où ces derniers ont encore pris des bourrasques incompréhensibles en étant menés de 24 points, avant de revenir à 4 points dans le 4e quart-temps. Karl-Anthony Towns a inscrit 16 de ses 30 points dans le 4e quart-temps pour calmer l'orage, Anthony Edwards ajoutant 27 points à l'équation.

LeBron James (19 pts) commence à tirer la langue et les Lakers peuvent recommencer à prendre un peu peur au classement.

Et ça part en « he’s trash » à propos de Westbrook… pic.twitter.com/lwLrP2kyBm — Thierry Normandie (@TitiNormandie) March 17, 2022

- Les Spurs, 11e, n'ont en effet plus que deux victoires de retard sur Los Angeles grâce à leur victoire face à OKC. C'est Lonnie Walker qui a délivré San Antonio sur un shoot à 3 points à 1.8 seconde de la fin, après que les Texans ont dilapidé 16 points d'avance.

Théo Maledon (8 points, 8 passes, 4 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes) et Olivier Sarr (8 pts, 1 rbd à 3/3 en 18 minutes) sont cette fois sortis du banc et se sont montrés à leur avantage.

LONNIE WALKER FOR THE WIN. pic.twitter.com/9aY1ypoevz — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 17, 2022

- L'inquiétude est de mise pour Golden State. Pas tellement parce que les Warriors ont été séchés à domicile par les Celtics, mais bien parce que Stephen Curry est sorti sur blessure après un plongeon dangereux de Marcus Smart dans ses pieds. Le meneur californien passera une IRM dans les prochaines heures après avoir dû abandonner ses camarades prématurément.

All eyes turn to Steph's injury after the loss to Boston. Warriors Postgame Live is airing now on NBC Sports Bay Area and streaming here: » https://t.co/B1elisQTUr pic.twitter.com/xs66zwWllo — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 17, 2022

Marcus Smart and Steve Kerr had a conversation after Steph went back to the locker room with a rolled ankle. pic.twitter.com/R0DB8YloRt — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 17, 2022

- Les Sixers ont cravaché pour venir à bout des Cavs, qui menaient encore d'un point à moins de 4 minutes de la fin du match. Joel Embiid a haussé le ton (35 points, 17 rebonds) avec quelques paniers importants dans le money time pour relancer la machine après deux défaites en trois matches contre Brooklyn et Denver.

- Le concurrent n°1 du Camerounais dans la course au MVP, Nikola Jokic, n'a eu lui besoin que de 26 minutes pour marquer le match contre les Wizards de son empreinte. Denver a poursuivi sur sa bonne dynamique (7 victoires en 10 matches) en dominant Washington avec 29 points, 13 rebonds et 8 passes du Joker, qui a pu tranquillement souffler avec le reste des cadres une fois l'écart creusé.

Jokic logged his 23rd-straight double-double to lift the @nuggets to victory on the road! #MileHighBasketball 🃏: 29 PTS (10-14 FGM), 13 REB, 8 AST, 2 STL pic.twitter.com/0Mkq6vmA2B — NBA (@NBA) March 17, 2022

- Avec la victoire de Dallas à Brooklyn, Utah se devait de l'emporter à la maison face à Chicago pour conserver la 4e place. C'est chose faite grâce notamment à l'énorme 3e quart-temps de Donovan Mitchell (25 de ses 37 pts sur cette période), aux 26 points de Jordan Clarkson et au double-double des familles de Rudy Gobert, dominateur dans la peinture (14 pts, 20 rbds, 4 blks).

- Giannis Antetokounmpo est en pleine bourre. Pour la cinquième fois de suite, le Grec a fini avec 30 points ou plus, cette fois lors du déplacement des Bucks à Sacramento. Avec 36 points, Giannis a guidé les siens vers le succès, même si le panier qui a fait courber l'échine aux Kings est celui à 3 points de Wes Matthews à 1:30 de la fin. Les 32 points, 8 passes et 8 rebonds de Khris Middleton ont également bien aidé.

Milwaukee, 2e à deux victoires de Miami, est sur 8 victoires en 10 matches.

- Les Hornets, qui vont bien mieux ces derniers jours, se sont permis de jumper les Hawks en les battant à la maison. Charlotte a repris la 9e place à Atlanta en négociant mieux la fin de match. LaMelo Ball (22 pts, 11 pds, 8 rbds) et PJ Washington (13 de ses 16 pts dans le 4e quart-temps) ont été précieux. C'est la troisième victoire de suite pour les hommes de James Borrego, qui stoppent dans le même temps la série similaire des Hawks.

- Les Knicks n'ont pas fait dans le détail et ont collé +30 aux Blazers en roue libre. RJ Barrett a été le New Yorkais le plus percutant avec 31 points inscrits. Evan Fournier a pu apaiser sa frustration par rapport au choix du lieu où se déroulera le 1er tour des JO 2024 : 14 points et 6 passes à 50% pour le Français.

- Phoenix a accéléré en deuxième mi-temps pour s'imposer largement sur le parquet de Houston. La meilleure équipe NBA de cette saison régulière s'est appuyée sur Devin Booker (36 points), décidément très bien revenu du Covid, mais aussi Mikal Bridges (26 pts), Deandre Ayton (23 pts, 11 rbds) et Torrey Craig (21 pts, 14 rbds).

- Alors qu'ils avaient le contrôle du match, les Raptors se sont fait une petite frayeur sur le parquet des Clippers. Toronto a finalement retrouvé ses esprits pour glaner une cinquième victoire de rang, avec un excellent Pascal Siakam (31 pts, 12 rbds) et 21 points de Fred VanVleet.

Les Raptors affichent désormais le même bilan que Cleveland, 6e et premier qualifié virtuel pour les playoffs, et ont de solides de chances de doubler les Cavs dans les prochains jours pour éviter le play-in tournament.