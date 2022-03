Le basket dans un hall aux JO de Paris, les organisateurs se moquent vraiment du monde

Ils se foutent de notre gueule. Quand j’étais encore étudiant en école de journalisme (et ouais papy), l’un de mes professeurs – le grand Gregory Schneider – expliquait qu’il lui arrivait de commencer ses papiers par « ils se foutent de notre gueule », avant de l’effacer, juste pour se mettre lui-même dans une forme de mood agressif au moment d’écrire. Aiguiser sa plume quoi. Ça m’arrive de reprendre sa technique. Sauf que là, ils se foutent vraiment de notre gueule.

« Ils », ce sont les têtes pensantes – enfin, pas beaucoup sur ce coup – du Comité d’organisation des Jeux Olympiques. Le COJO. Vous l’avez peut-être déjà vu ou lu sur les réseaux sociaux suite au papier publié sur le site de L’Equipe : le premier tour des compétitions de basket est pour l’instant prévu dans l’un des halls du Parc des expositions de la porte de Versailles. Non, ce n’est même pas une blague à la con. Ils se foutent bien de notre gueule en plus.

Nous, ce sont les passionnés de balle orange, bien sûr, mais ce sont avant tout les acteurs de notre sport. Les joueurs évidemment ! Je ne peux que paraphraser les mots d’Evan Fournier, sondé par mes confrères Yann Ohnona et Arnaud Lecomte (tiens, un autre prof) :

« Si c'est vrai, si c'est vraiment ce qui arrive, c'est de la grosse m... Cela n'a aucun sens ! Le sport majeur des JO, c'est l'athlétisme. Mais en tant que sport collectif, le basket est numéro 1. Nous sommes vice-champions olympiques, on est chez nous, et ils ne garantissent pas une vraie salle ? Encore une fois, si c'est le cas, ce sont des pipes et ils se foutent de nous. Et ils pensent vraiment faire jouer Team USA, ses stars qui pèsent des dizaines de millions et jouent dans des Arenas géantes tous les soirs, dans ces conditions ? Et s'il y a un problème d'humidité, des blessures ? »

« On n'est pas à l'abri que les franchises, quand elles comprendront, fassent pression sur leurs joueurs pour ne pas y aller. Et tout ça pour mettre du badminton dans l'Arena de la porte de la Chapelle ? Je comprends qu'aux Jeux, chaque discipline doit avoir sa place. Mais le badminton attire combien de personnes en tribunes ? Sérieusement ? C'est inimaginable, juste une question de bon sens... Je suis déçu, en colère. Cela me fout la haine. Un truc comme ça n'arriverait jamais aux États-Unis. On ne respecte rien. »