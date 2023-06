Draymond Green est libre : stop ou encore ?

C'était à prévoir. Draymond Green a officiellement décidé de ne pas activer sa dernière année de contrat avec les Golden State Warriors pour 27.5 millions de dollars selon The Athletic. L'intérieur de 33 ans est donc free agent et peut négocier ce qui sera peut-être le dernier gros deal de sa carrière, exclusivement passée jusqu'ici à Golden State.

Alors, que fera Draymond ? Si on s'en tient à ce qu'il a exprimé ces dernières semaines, sa priorité est de rester à Golden State. Malgré l'incident avec Jordan Poole et la traversée du désert qu'il a connue en début de saison, Green a petit à petit semblé revenir dans les petits papiers du front office et du coaching staff. Steve Kerr était même son invité dans son podcast il y a quelques jours et Bob Myers, avant d'officialiser son départ, n'a dit que du bien de lui.

Cela dit, on peut aussi supposer que Draymond Green ne restera pas à tout prix. Il a déjà expliqué dans un passé récent des joueurs qui s'étaient sacrifiés financièrement pour que l'équipe reste ultra compétitive. Quelle que soit la durée du contrat, il ne bradera pas ses services. Et si une offre juteuse financièrement et intéressante sportivement venait à se présenter, il l'étudiera avec le plus grand sérieux, surtout si c'est pour rejoindre son nouveau grand copain LeBron James... Pour rappel, les deux hommes sont clients de Klutch Sport et représentés par Rich Paul.

A l'heure qu'il est, la tendance est quand même à une prolongation. Draymond semble toujours avoir voix au chapitre et le virage jeune qu'ont tenté de prendre les Warriors la saison dernière ne lui a clairement pas convenu. Mike Dunleavy, le nouveau General Manager, aura pour mission de satisfaire les cadres historiques, Green y compris, en remodelant l'effectif pour qu'il reste compétitif. Cela passe peut-être par un trade de Jonathan Kuminga et Jordan Poole, tous les deux décevants la saison dernière.

