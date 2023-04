Draymond Green éjecté, il se défend

Draymond Green est un sacré personnage. Il se nourrit de sa passion, de ses émotions. Souvent, c’est bénéfique pour les Golden State Warriors. Mais il arrive aussi que le vétéran se laisse emporter et s’auto-détruise, entraînant son équipe dans sa chute. Comme la nuit dernière, quand il a été expulsé au pire moment du match. L’intérieur All-Star a écopé d’une faute flagrante de niveau 2, synonyme de retour au vestiaire sans passer par la case terrain, alors qu’il restait 7 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps.

C’est après une lutte pour le rebond que Green a marché sur le torse de Domantas Sabonis. Le Lituanien lui tenait la jambe sur l’action et le joueur des Warriors, après s’être dégagé de l’emprise de son adversaire, a posé son pied « brutalement » sur le ventre du pivot des Sacramento Kings. Sabonis a pour sa part pris une faute technique.

« C’est la deuxième fois en deux matches que l’on attrape ma jambe. Il faut bien que je pose mon pied quelque part et je ne suis pas la personne la plus souple. Je ne peux pas étendre ma jambe plus que ça », s’est défendu Draymond Green.