Draymond Green furieux de l’absence de Jordan Poole pour le MIP !

La campagne des Golden State Warriors pour Jordan Poole n'a pas fonctionné. Depuis plusieurs semaines, les Dubs, notamment Draymond Green, multiplient les interventions pour plaider la cause du jeune talent de 22 ans pour le titre de MIP.

Mais finalement, l'arrière ne figure même pas parmi les trois finalistes. Ja Morant, Darius Garland et Dejounte Murray. Un choix qui a provoqué l'agacement de Green. Devant les médias, l'intérieur n'a absolument pas compris cette décision.

"Si Jordan Poole n'est pas le MIP, la NBA doit du coup revoir ce trophée. Car il est tout simplement impossible de trouver un gars dans cette liste qui a eu une progression aussi importante. Je m'en fous, s'il n'est pas le MIP, alors il faut renommer cette récompense.

Si on vote réellement selon le nom de cette récompense, la meilleure progression, alors il n'y aurait eu aucun doute sur le vainqueur. Mais j'ai la crainte que les votes ne fonctionnent pas toujours comme ça. Que le nom a un impact sur les votants.

Je pense que Jordan a perdu à cause de ça... Il a été choisi au #28 pick, ne jouait pas, et se trouvait en G-League il y a un an quasiment jour pour jour. Donc si nous nous basons sur le nom de cette récompense, Jordan aurait dû gagner", a pesté Draymond Green.