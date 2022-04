MVP, DPOY, ROY : Les finalistes de chaque trophée dévoilés

L’attention s’est vite tournée sur les playoffs NBA après la fin de la saison régulière. Mais les journalistes ont déjà voté pour les différents trophées, du MVP au ROY. La ligue va dévoiler les récompenses au fur et à mesure mais, en attendant, les noms des trois finalistes pour chaque award ont été révélés.

Nos trophées individuels de la saison

MVP

Finalistes : Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo.

Aucune surprise. Ces trois joueurs ont été vraiment au-dessus de tous les autres cette saison. Il est d’ailleurs très difficile de les départager. Mais selon les premiers retours, Jokic devrait aller chercher son deuxième MVP consécutif.

DPOY

Finalistes : Rudy Gobert, Mikal Bridges, Marcus Smart.

Le Français est en piste pour un nouveau trophée mais il est fort probable que la récompense revienne à un extérieur cette saison.

COY

Finalises : Monty Williams, Taylor Jenkins, Erik Spoelstra.

Même sans COY, Erik Spoelstra reste l'un des meilleurs coaches de tous les temps.

MIP

Finalistes : Dejounte Murray, Darius Garland, Ja Morant.

Pas de Jordan Poole parmi les finalistes ?????? Les Golden State Warriors vont râler.

ROY

Finalistes : Cade Cunningham, Scottie Barnes, Evan Mobley.

Pas de surprises, là non plus. Les trois débutants sont des cracks et peu importe qui gagnera le trophée, l’avenir leur appartient.

6TH Man

Finalistes : Tyler Herro, Cam Johnson, Kevin Love.

On connait déjà tous le vainqueur. Tyler Herro.