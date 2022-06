Draymond Green met en garde des Grizzlies trop bavards…

Draymond Green incarne un très bon client pour les médias. Avec sa forte personnalité, l'intérieur des Golden State Warriors n'hésite pas à "créer des histoires" grâce à ses sorties. Avec son palmarès, le quadruple champion NBA peut se permettre cette attitude.

D'autres joueurs, sans avoir le même CV, ont visiblement "une grande bouche". On pense forcément aux jeunes talents des Memphis Grizzlies. Et face aux déclarations de Ja Morant et de ses partenaires, Green a prévenu les hommes de Taylor Jenkins.

"Maintenant, dire de la merde à l'équipe qui a gagné un titre NBA après qu'elle vous ait battu, c'est un tout autre niveau d'oubli. On ne peut pas être plus inconscient que ça. Et maintenant, ils vont susciter de grosses attentes. Désormais, ils vont devoir gagner les matches. Et ce n'est pas aussi facile quand les équipes ont l'objectif de vous descendre. Ils vont être confrontés à la réalité. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas capables de gagner. Ils le seront peut-être. Mais ils vont bientôt réaliser à quel point les choses vont devenir plus difficiles. Car avec la façon dont ils parlent, ils feraient mieux de perdre cette habitude et de comprendre que le moment va devenir important", a prévenu Draymond Green pour le podcast de JJ Redick.

Effectivement, les Grizzlies se font des ennemis en NBA. Et plusieurs équipes auront clairement l'envie "de les taper" l'an prochain. A eux de se montrer à la hauteur...

