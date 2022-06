Draymond Green avait prévenu. "Si on gagne le titre cette année, vous allez le regretter parce que vous allez nous entendre en parler !" L'intérieur des Golden State Warriors est sur un nuage et regorge de fierté et d'ambition. Il l'a encore montré lors de son passage dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three".

"C'est en 2019 que Stephen Curry a commencé à prendre la dimension qu'il a aujourd'hui. En 2020 on était nuls et il s'est cassé la main mais il avait démarré fort. En 2021, il nous a portés jusqu'au play-in tournament. Heureusement, on ne s'est pas qualifiés, puisqu'on aurait pris un sweep. C'est en tout cas là que les adversaires se sont quand même dit que personne ne pouvait l'arrêter. Tout ça a changé la complexité de notre organisation. Et je pense que c'est pour ça que l'on va gagner trois des quatre prochains titres en NBA".

Draymond a sans doute voulu hyper un peu le public, puisque l'émission était enregistrée devant des spectateurs. Mais ses propos témoignent de la confiance qui habite désormais les Warriors après leur titre décroché contre Boston.

.@Money23Green has a message for the rest of the NBA 🗣 "We'll win 3 of the next 4 championships." Catch the full interview when it drops at 8:30 ET: https://t.co/lddaMTjoI3 pic.twitter.com/SWTxdS7yEW — The Volume (@TheVolumeSports) June 28, 2022

