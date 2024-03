Draymond Green livre un indice sur la fin de sa carrière

Depuis le 4 mars, Draymond Green affiche 34 ans au compteur. Et bien évidemment, l'intérieur des Golden State Warriors se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Sous contrat jusqu'en 2026, le cadre des Dubs dispose d'une "player option" pour 2027.

Et il s'agit peut-être de la dernière pige du natif de Saginaw en NBA. En effet, à l'occasion de son propre podcast, Green s'est projeté sur la fin de sa carrière. Et il n'écarte pas de dire stop dans deux ou trois ans.

"Je me trouve dans ma 12ème année, donc deux ou trois ans de plus. Une tournée d'adieux ? Je ne peux pas, car quelqu'un va me traiter comme je l'ai fait avec toi (Paul Pierce, ndlr). Et ensuite, je vais rien pouvoir dire.

La seule chance que j'annonce ma dernière année : qu'elle coïncide avec la dernière année de Steph et de Klay. C'est vraiment la seule chance pour que je l'annonce en amont. De cette manière, je vais pouvoir surfer sur la tournée de Steph et faire comme si c'était la mienne", s'est marré Draymond Green.

Pour rappel, Draymond Green s'était moqué de la tournée d'adieux de Paul Pierce. En expliquant notamment qu'il n'était pas Kobe Bryant et que personne ne l'aimait. En tout cas, la fin d'une ère approche, petit à petit, à Golden State.

Le DPOY pour Victor Wembanyama ? Draymond Green s’insurge !