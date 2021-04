Draymond Green ne voudrait pas affronter… Stephen Curry en playoffs

On entre dans la dernière ligne droite de cette saison régulière. Et il va y avoir une sacré bataille, notamment pour dernières places à l'Ouest. Il n'y a, en effet, que trois matches d'écart entre le 6e Dallas et le 10e San Antonio. Et au milieu de tout ça, on a les Warriors de Stephen Curry et Draymond Green.

Après son succès contre Denver, Golden State a fait un grand pas vers le play-in. Car à environ 12 matches de la fin, ils en ont 3,5 d'avance sur NOLA, 11e (même s'il va y avoir deux affrontements coup sur coup entre les deux). Mais GS va également jouer deux fois le Thunder, les Rockets et les Wolves, déjà éliminés.

On peut se mouiller un peu en disant qu'ils seront dans les dix. Et très franchement, affronter Stephen Curry, dans sa forme actuelle, est très dangereux pour n'importe quelle équipe. Si tous ses lieutenants répondent présents, les Warriors auront tout du poil à gratter comme l'indique Draymond Green.

"C'est génial de revenir ici avec la Dub Nation dans la salle et de prendre cette victoire qui est importante pour nous. Nous devons construire là-dessus. Il y a beaucoup d'équipe qui nous attendent en playoffs, mais je ne voudrais pas nous affronter. Je ne voudrais pas jouer contre une équipe où il y a Steph Curry. C'est mon avis, peut-être que tout le monde s'en fout, mais je ne voudrais pas."

Ce duo est la clé de voute des Warriors. Si Stephen Curry brille autant, il le doit en grande partie à Draymond Green. Il est rare en NBA de voir une telle connexion sur le terrain, une telle entente. Et elle pourrait faire mal dans quelques semaines.

Stephen Curry a retrouvé (une partie) de son public