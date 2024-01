Draymond Green ne veut plus pénaliser les Warriors

Absent pendant quasiment un mois après sa suspension, Draymond Green a réalisé son retour avec les Golden State Warriors. Un come-back nécessaire pour les Californiens, seulement 12èmes à l'Ouest et désormais privés de Chris Paul.

Pour son retour à l'entraînement, l'intérieur s'est aussi présenté devant les médias. L'opportunité pour lui d'afficher son envie de se rattraper par rapport à son équipe, pénalisée par son comportement depuis le début de la saison.

"J'ai coûté assez cher à mon équipe. J'ai coûté assez cher à cette organisation. Il m'a été très facile de m'ouvrir à la thérapie d'un point de vue personnel parce que j'avais besoin de me rassembler, de me recentrer et de me recalibrer.

Il est difficile de voir les choses lorsqu'on est dans le feu de l'action... il est difficile de voir ce qu'il est nécessaire de voir. Le basket était la chose la moins importante pour moi. J'avais besoin d'une pause. L'une des meilleures choses pour moi était de ne pas me réveiller le lendemain en me disant que je devais faire ce travail.

Ce n'est pas le moment pour moi de revenir et de dire : 'Ok, je vais prendre mon temps et revenir quand je pourrai'. Non, c'est toi qui as causé cela. Tu n'as pas droit à ça", a ainsi prévenu Draymond Green.

Dans tous les cas, les Warriors n'ont pas vraiment le luxe de lui permettre un retour en douceur. Si Steve Kerr risque de l'intégrer petit à petit, le coach des Dubs a besoin de la solution Draymond Green.

Draymond Green a voulu prendre sa retraite, Adam Silver l’a dissuadé