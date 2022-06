Draymond Green s’énerve contre les critiques sur son podcast

Depuis le lancement de la saison, Draymond Green s’est engagé dans une nouvelle aventure : son podcast. L’intérieur des Golden State Warriors y parle chaque semaine des sujets qui l’intéressent à ceux qui veulent bien l’entendre. Ce qui l’intéresse depuis le début des playoffs, en l’occurrence, ce sont les playoffs. Il se montre d’ailleurs encore plus actif dans les Finales, dont il résume chaque match, ce qui a été l’objet de moqueries. Et connaissant Draymond, il ne pouvait pas rester sans rien dire…

Frustré par sa performance après le Game 3, il est arrivé en conférence de presse plutôt remonté. Alors, la question de Jake Fischer, du Bleacher Report, n’est pas du tout passée. Le journaliste lui a demandé s’il ne craignait pas de dévoiler des indices sur la stratégie de son équipe dans son podcast. Il a par ailleurs préféré préciser qu’il n’insinuait pas que c’était la cause de la défaite des Warriors, par sécurité. Mais pincettes ou pas, la réponse de Draymond Green a été cinglante.

Fischer a ensuite tenté de clarifier sa question, à la demande du joueur, expliquant qu’il avait parlé de la manière dont Golden State défendait Derrick White, Marcus Smart et Al Horford.

Draymond Green n’a pas lâché le morceau. Il est allé jusqu’à remettre en question le QI du journaliste et lui glisser des tacles dans ses réponses suivantes.

Draymond Green roasted a reporter postgame after he claimed that Green may be giving away X's and O's via his podcast, 'The Draymond Green Show.' pic.twitter.com/RAMkMBY9bb

La remarque de Jake Fischer n’a toutefois pas été la seule. Isiah Thomas, par exemple, a affirmé que Green n’était pas concentré sur les Finales et qu’il préférait parler de son podcast. Sur Twitter, son émission a bien entendu été sujette à des moqueries, pour la plupart bon enfant.

Cumulés avec sa mauvaise soirée, notamment marquée par des chants "F*ck you Draymond Green", il semblerait que le joueur en ait eu assez de ces commentaires. En rentrant à son hôtel, il a tenu à réagir une seconde fois. Draymond Style.

“Y’all gone get this podcast. Win, lose, draw. Hoisting the trophy, putting my ring on my finger, you name it.”

Draymond Green goes off on the recent criticism of his podcast. pic.twitter.com/VAm8jNjdbc

— Complex Sports (@ComplexSports) June 9, 2022