"Je ne l'ai pas sorti sur blessure, mais parce qu'on était à -14 à 2 minutes de la fin. S'il n'y a pas d'inquiétude à son sujet ? Je n'ai pas dit ça. On en saura plus demain". Steve Kerr a eu du mal à cacher son agacement lorsque le sujet de la possible blessure de Stephen Curry a été mis sur la table par les médias au sortir du game 3 des Finales NBA perdu par les Warriors.

Il pouvait difficilement en être autrement, tant le double MVP est important pour Golden State avec, malheureusement, un passif de blessures qui incite à la prudence.

A 4 minutes de la fin du match, Curry s'est retrouvé dans une situation un peu trop familière contre Boston : en disputant un ballon au sol, il a vu Al Horford se jeter lui aussi dans l'action et bloquer son pied avec son corps. Sur le coup, difficile de voir une torsion manifeste comme quelques mois plutôt face à Marcus Smart, mais la douleur est bien réelle. Stephen Curry a mis du temps à retrouver ses esprits et a semblé boîter jusqu'à sa sortie deux minutes plus tard.

Steph appeared to be in pain after scrambling for a ball late in the fourth quarter pic.twitter.com/nRkBaWfCSA — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 9, 2022

"C'est toujours inquiétant de voir ça. J'ai vu que les gars se jetaient sur lui, donc je les ai repousser parce que j'entendais Steph crier sous cette pile de joueurs", a précisé Draymond Green.

Avec deux jours de repos plein, on peut supposer que Stephen Curry sera en tenue pour le game 4 s'il s'avère qu'il n'y a ni entorse, ni mal plus profond. Mais la simple idée que les Warriors doivent poursuivre ces Finales NBA sans leur superstar met la boule au ventre.

Williams est notre maître à tous, Brown régale : Les notes du Game 3