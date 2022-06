Warriors @ Celtics : 100-116 (1-2)

On avait l'impression que la dynamique de la série était en faveur des Warriors après leur large victoire dans le game 2. C'était sous-estimer l'adrénaline et l'envie des Celtics devant leur public. Boston a remporté le game 3 des Finales NBA 2022 au TD Garden et n'a désormais plus besoin que de deux victoires - c'est à la fois peu et beaucoup - pour remporter un 18e titre de champion, 14 ans après le dernier.

On n'en est pas encore là, mais ces Celtics continuent d'être animés par une détermination et une force collective qui imposent le respect. Boston a joué dur, propre et malin, en surclassent Golden State en intensité pendant une grande partie du match, avant un 4e quart-temps (23-11) qui a frisé la perfection en même temps qu'il a condamné les espoirs de comeback des Californiens.

Lorsque les Warriors menés de 14 points après deux minutes dans le 3e quart-temps, ont viré en tête 6 minutes plus tard - avec notamment une possession à 7 points où Stephen Curry a rentré un panier à 3 points + faute flagrante, avant que Otto Porter ne sanctionne lui aussi à 3 points - les hommes d'Ime Udoka auraient pu craquer. C'est l'inverse qui s'est produit, avec un Big Three bostonien ultra concerné et prêt à prendre ses responsabilités : Jaylen Brown (27 pts, 9 rbds, 5 pds), Jayson Tatum (26 pts, 9 pds) et Marcus Smart (24 pts, 7 rbds, 5 pds) ont été tour à tour immenses jusqu'à la fin de la partie, aidés ici et là par l'impact de Robert Williams (8 pts, 10 rbds, 4 blks) et les paniers au bon moment de Grant Williams (10 pts).

Les Celtics ont pris les Warriors à la gorge de la fin du 3e quart-temps à la fin du match. Lorsqu'il y a cette détermination et cette énergie déployées sur le parquet du TD Garden, rares sont les équipes capables de soutenir ça. Cette nuit, les Warriors n'ont pas fait exception.

The @celtics defense was a FORCE in Game 3 as they tallied 7 rejections! pic.twitter.com/JTE1sS8VUV — NBA (@NBA) June 9, 2022

On va évidemment espérer que Stephen Curry ne soit pas touché trop sérieusement à la cheville après s'être pris Al Horford dans le buffet dans le 4e quart-temps, sur une action assez similaire à celle sur laquelle il s'était blessé face à Marcus Smart plus tôt dans la saison. Curry a été irréprochable et il est quasiment le seul de son équipe à pouvoir en dire autant. Outre ses 31 points à 12/22, le double MVP a su gérer un problème de fautes et a en partie remis les siens sur les rails dans le 3e quart-temps.

Draymond Green, passé complètement au travers, ne peut pas en dire autant. Son agressivité, ses jérémiades auprès des arbitres et son playmaking ont été indignes de son rang. Klay Thompson a rentré des shoots (5/13 à 3 pts), mais n'a pas surnagé lorsque les choses sont devenues difficiles pour son équipe.

A Boston, on aime les chiffres et les statistiques. A en croire ceux-ci, les Celtics ont de grandes chances d'aller au bout et de repasser devant les Lakers au nombre de titres. Les 39 fois où des Finales NBA ont débuté sur un score de 1-1, le vainqueur du game 3 a soulevé le trophée à la fin dans 82% des cas...

