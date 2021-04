Draymond Green à Portland, un rêve fou bientôt plus impossible ?

Il manque à Portland un Draymond Green pour être vraiment au niveau des plus forts. Et si ce rêve qui date d'il y a plusieurs années pouvait ce matérialiser à l'intersaison ?

Spéculer sur de futurs trades et signatures alors que la saison régulière n'est même pas terminée est plutôt périlleux et d'un intérêt limité. C'est un peu différent lorsque l'intérêt existe depuis plusieurs années. Ce qui semble être le cas pour les Portland Trail Blazers avec Draymond Green.

Selon Jake Fischer de The Athletic, la franchise de l'Oregon "rêve depuis plusieurs années" d'associer Draymond Green à Damian Lillard et CJ McCollum. Il ne s'agit toujours, à l'heure actuelle, que d'un voeu pieu. Green est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Golden State Warriors, avec lesquels il peut même prolonger d'une saison au terme de son bail grâce à une player option à 27.5 millions de dollars.

Mais les difficultés des Warriors cette saison et l'incertitude autour de la capacité de Klay Thompson à récupérer pleinement de ses deux graves blessures consécutives, laissent planer un petit doute. Draymond Green peut s'avérer être le meilleur atout de Golden State en vue d'un trade ou d'une volonté de vrai lifting pour adjoindre une star au tandem de Splash Brothers.

Le beef entre Kevin Durant et Draymond Green enfin expliqué

Portland ne serait évidemment pas contre pouvoir pouvoir s'appuyer sur un vrai général défensif comme Draymond Green. Terry Stotts n'a jamais eu de joueur avec profil - qui en a vraiment eu un, d'ailleurs ? - capable à la fois d'être l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, un passeur d'exception pour sa position et un leader sévère mais charismatique ?

Si la question venait à se poser - notre flair nous dit que ce sera le cas - il faudra aussi se demander ce que peuvent offrir les Blazers en contrepartie. McCollum sera-t-il toujours intransférable ? Quid de Jusuf Nurkic ? Et les jeunes talents comme Anfernee Simons ?

Attendons de voir ce que les deux équipes réussiront à faire ou non d'ici la fin de la saison, mais on ne serait pas surpris que les Warriors et les Blazers se mettent à la table des discussions dans quelques mois...