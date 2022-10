Draymond Green réintégré, Jordan Poole OK pour passer l’éponge

Les Golden State Warriors sont en train de tourner la page de l'incident entre Draymond Green et Jordan Poole. Steve Kerr a annoncé que Green serait réintégré au groupe jeudi après plus d'une semaine de mise à l'écart et avait été sanctionné financièrement en interne.

Kerr a concédé qu'il s'agissait de la crise la plus complexe qu'il ait eu à gérer depuis qu'il est coach des Warriors, mais que l'optimisme était de rigueur pour que tout rentre dans l'ordre. Le retour de Draymond Green n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aval de Jordan Poole et ce dernier a accepté que son camarade, auteur d'un coup de sang qui a fait le tour du monde, fasse son retour.

Il y a bien eu une discussion entre eux cette semaine pour mettre les choses à plat. Si on n'est vraisemblablement pas encore sur du pardon total, les choses sont en bonne voie. Stephen Curry a par ailleurs eu un rôle déterminant pour permettre aux deux hommes de discuter et d'en venir à la conclusion qu'ils pouvaient continuer de jouer ensemble.

Green sera, comme on pouvait s'en douter une fois son mea culpa et sa prise de recul annoncés, présent pour le match d'ouverture contre les Los Angeles Lakers le 18 octobre.

Kerr said Steph Curry has been working hard behind the scenes and Jordan Poole and Draymond Green got together and had a great discussion that will help the team move forward.

“This just feels right,” Kerr said of their decision to bring Draymond back

