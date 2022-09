Draymond Green a traîné un sérieux problème au dos

Avant de remporter un nouveau titre de champion NBA, Draymond Green a connu un exercice 2021-2022 mouvementé. Lors de la saison régulière, l'intérieur des Golden State Warriors a seulement disputé 46 matches.

Absent pendant plusieurs semaines, le joueur de 32 ans a été rattrapé par des problèmes physiques. Et visiblement, ses soucis étaient très sérieux ! Touché au dos, Green a fait son maximum pour éviter l'opération et ainsi ne pas faire une croix sur cet exercice.

"Je souffrais d’une hernie sur les vertèbres L5 et S1. Dès que ça s'enflammait, ça touchait mon nerf sciatique. Je ne me trouvais pas sur le banc et je n'ai pas voyagé avec l'équipe ou quoi que ce soit pendant deux mois. Parce que je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais soit debout, soit allongé.

Jusqu'à cette blessure, je n'avais jamais remarqué à quel point ma posture était mauvaise. Pendant huit semaines, je n'ai rien fait d'autre que du renforcement musculaire en salle de musculation. Pendant toute ma rééducation, j'ai laissé mon mollet guérir, mais j'ai aussi reconstruit sa force.

J'ai littéralement perdu toute force dans mon mollet. Donc je ne pouvais pas du tout sauter. Il y a six semaines, je ne pouvais pas courir... Pendant probablement quatre semaines et demie ou cinq, je ne pouvais pas courir", a même fait savoir Draymond Green pour le podcast Checc'n In.