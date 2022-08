Le speech vibrant de Draymond Green au camp Rico Hines

Draymond Green n'est pas le basketteur le plus talentueux de la ligue techniquement mais son coeur, son moteur ou encore sa détermination en fait un joueur unique et primordial pour les Golden State Warriors. C'est sa seule manière de se faire une vraie place en NBA. Et c'est le message qu'il veut transmettre à tous ceux qui ne pourront pas devenir des superstars en NBA, à savoir 90% des joueurs.

Draymond speaking facts for 3 minutes 🗣

"At the end of the day, MF got to play a role in the NBA. It's 2 MFs on a team that can do what the f**k they wanna do & 13 MFs that got to play a role. You got to master your role or GTFO!" @Money23Green | @ricohinesbball pic.twitter.com/JiEy7do8pZ

— Ballislife.com (@Ballislife) August 23, 2022