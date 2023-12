Draymond Green s’excuse : il ne voulait pas frapper Nurkic

Draymond Green a tenté de diminuer l'impact de sa nouvelle expulsion, cette nuit, contre les Suns, pour un coup au visage assez violent en direction de Jusuf Nurkic. L'intérieur des Golden State Warriors a indiqué s'être excusé auprès de l'intérieur bosnien, mais assure que ce qui s'est passé était tout à fait involontaire, même si les ralentis donnent l'impression d'un geste effectué sur un coup de sang.

"Il était en train de m'attraper la hanche et j'ai essayé de me dégager pour pousser les arbitres à siffler en créant un contact avec lui. Vous savez que je ne m'excuse pas pour des choses que j'ai faites consciemment, mais là je m'excuse auprès de Jusuf parce que je n'avais pas l'intention de le frapper. J'ai l'habitude de bouger mes bras pour obtenir des coups de sifflet, je ne suis pas le genre à tomber, je ne suis pas un floppeur.

On peut dire ce qu'on veut sur le ralenti, mais je sais quelles étaient mes intentions. Je ne pense pas non plus être assez précis pour placer un coup comme ça à quelqu'un et le toucher à 360°. C'est malheureux".

Déjà suspendu récemment en raison de son passif en la matière, il est à peu près certain que Draymond Green va de nouveau être écarté de l'équipe pour quelques matches. Les Warriors, qui sont à la traîne dans la Conférence Ouest et ont perdu 6 de leurs 10 derniers matches.

