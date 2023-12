Draymond Green expulsé pour une droite à Jusuf Nurkic !

Draymond Green a encore fait des siennes... A l'occasion de la défaite face aux Phoenix Suns (116-119), l'intérieur des Golden State Warriors a été expulsé dès le troisième quart-temps en raison d'une faute flagrante de niveau 2.

Au duel avec Jusuf Nurkic pour prendre la position, le vétéran de 33 ans en a visiblement eu marre d'être collé par son adversaire. Et en se retournant rapidement, Green a tout simplement mis une droite au Bosnien !

Touché au visage, l'ex-pivot des Portland Trail Blazers a logiquement chuté au sol et les arbitres ont ensuite expulsé le cadre des Warriors. Sur cette saison 2023-2024, il a déjà connu trois expulsions. Avec notamment sa récente suspension pour 5 matches pour son étranglement sur Rudy Gobert.

Avec son passif, il s'expose d'ailleurs à une nouvelle sanction pour plusieurs rencontres.

"Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Draymond. Il le sait. Nous avons parlé avec lui. Il doit trouver un moyen de garder son calme. Et d'être là pour ses coéquipiers", a résumé son entraîneur Steve Kerr face à la presse.

Particulièrement nerveux ces dernières semaines, Draymond Green n'aide effectivement pas Golden State à trouver le bon rythme.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023