Draymond Green explique pourquoi il ne regrette pas son geste sur Rudy Gobert

Draymond Green va retrouver les terrains mardi soir, à l’occasion d’un match de NBA Cup décisif entre les Golden State Warriors et les Sacramento Kings. Une revanche du premier tour des playoffs, série au cours de laquelle l’intérieur All-Star avait été suspendu une rencontre après avoir piétiné le torse de Domantas Sabonis. Sans doute l’un des gestes qui ont pesé au moment où la ligue lui a infligé récemment une sanction de cinq matches sans salaire suite à sa clé d’étranglement sur Rudy Gobert.

Green étrangle Gobert, McDaniels et Thompson se chauffent : 3 joueurs expulsés !

Le vétéran ne comprend pas pourquoi il doit payer ses erreurs passées alors qu’il a déjà été puni. Mais surtout, il ne compte pas changer, comme il le répète souvent. Son geste sur le pivot français des Minnesota Timberwolves est pour lui une réaction naturelle qui s’explique par sa nature, sa personnalité et ses codes de conduite.

« Je ne vis pas avec des regrets. Je viendrai toujours défendre un coéquipier lorsque la situation l’exige. Ce qui compte d’abord pour moi, c’est ce que pensent les gens que j’aime. Comment ils sont impactés ? C’est ça ma priorité. »

Draymond Green maintient sa version des faits concernant l’incident: il est d’abord venu pour protéger Klay Thompson. Ce dernier s’est brouillé avec Jaden McDaniels moins de 90 secondes après le coup d’envoi du match contre Minnesota. Gobert est alors venu pour séparer mais il a agrippé (légèrement) Thompson et non son coéquipier. Green a alors déboulé par derrière pour attraper son adversaire par le cou avant de le garder sous contrôle pendant plusieurs secondes. Un geste dangereux qui prend une autre tournure quand on repense à l’animosité non dissimulée entre les deux All-Stars.

« Les gens peuvent interpréter les faits comme ils le veulent. Je ne suis pas là pour juger ce qu’ils pensent. Moi je sais que je serai toujours là pour mes coéquipiers. C’est la personne que je suis. En tant que coéquipier, en tant qu’ami. (…) Je resterai moi-même quoi qu’il arrive. Mais certaines choses peuvent toujours être mieux faites. C’est ce sur quoi nous sommes tous d’accord [avec Steve Kerr et le GM Mike Dunleavy]. »

Il s’était tout de même excusé auprès de ses coéquipiers dans les vestiaires après le match, ce qui laisse penser qu’il reste conscient que ses agissements peuvent pénaliser les siens. Golden State prend une toute autre dimension en sa présence. Aussi bien défensivement qu’offensivement.