Draymond Green titille encore les Grizzlies…

Depuis l'affrontement en Playoffs l'an dernier, les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies se cherchent par médias interposés. Et comme souvent, dans ce domaine, Draymond Green se régale. A plusieurs reprises, l'intérieur des Dubs n'a pas hésité à "recadrer" les jeunes talents des Grizzlies.

Il faut dire que certains éléments de la franchise du Tennessee n'hésitent pas à parler, beaucoup parler. Mais de son côté, Green aime bien ce contexte... Et avant le match entre les deux équipes la nuit prochaine, le vétéran de 32 ans a décidé de titiller les Grizzlies.

"Les gens tentent de créer une rivalité, mais je pense pas qu'ils aient encore les accomplissements pour mériter d'être nos rivaux. Mais ce sont toujours de bons matches, ce sont des matches où tu as envie de donner un peu plus par rapport à d'autres rencontres.

Le cliché 'tous les matches sont les mêmes', ce n'est pas vrai. Ce sont de gros matches, des matches amusants, nous savons qu'ils vont venir et nous permettre de jouer à notre meilleur niveau. Nous allons également permettre à cette équipe d'évoluer à son top.

Et au final, comme je l'ai toujours dit, si on joue un bon match et qu'ils jouent un bon match, on va gagner. Si on joue à notre top et eux aussi, on va gagner", a lâché Draymond Green pour son podcast.