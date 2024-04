Draymond Green se plaint d’un traitement injuste des arbitres

Dans une bonne dynamique, les Golden State Warriors ont dominé les Los Angeles Lakers (134-120) la nuit dernière. Sur cette rencontre, l'intérieur californien Draymond Green a perdu son calme dans le troisième quart-temps.

Sur une pénétration d'Austin Reaves, le vétéran de 34 ans a été touché au niveau du visage. Mais les arbitres n'ont pas bronché. Très agacé, il n'a pas apprécié cette faute oubliée. Et surtout, Green a déploré l'attitude de l'arbitre.

"Austin a sorti son coude, m'a frappé dans les dents, et ce n'est pas une faute. Si je frappe quelqu'un au visage, on me jette en prison. Mais quand je suis frappé au visage, ils ne le voient pas. Je suis frappé au visage tous les soirs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une seule fois une faute.

Mais moi si je souffle sur un mec, on regarde s'il y a une faute flagrante. Je ne comprends pas ça, c'est dingue pour moi. (...) L'attitude de l'arbitre ? C'est le plus bizarre dans tout ça. Il peut dire ce qu'il veut et me parler comme il veut, mais si je réponds, c'est une technique. C'est n'importe quoi.

Il rate une faute, je me prends un coup dans le visage et il me lance : 'Je ne veux pas te parler, dégagez de ma vue !'. Mais tu es qui ? Tu ne peux pas t'énerver car tu as raté une faute. C'est un peu fou", a ainsi fustigé Draymond Green en conférence de presse.

A force, Draymond Green est bien évidemment victime de sa mauvaise réputation. Et les arbitres n'ont plus l'envie d'écouter ses plaintes (qui sont fréquentes). Il a désormais une image et doit faire avec...

