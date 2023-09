Sur cette intersaison, Draymond Green a prolongé aux Golden State Warriors pour 100 millions de dollars sur 4 ans. Il y a un an, l'intérieur avait pourtant de sérieuses craintes par rapport à son avenir chez les Dubs.

En effet, avant le début de la saison 2022-2023, l'Américain a dérapé en frappant son ex-partenaire Jordan Poole. Si l'arrière a finalement été sacrifié avec un trade aux Washington Wizards, Green ne savait pas qu'il allait avoir une seconde chance à Golden State.

"Ce qui m'a fait douter, c'est que je ne savais pas si j'allais avoir l'occasion de me racheter. Pas à cause de l'incident en lui-même. C'est plutôt que je me demandais si j'allais avoir l'opportunité de me racheter ou si c'était la fin ?

Cela ne change rien à ce qui s'est passé. Cela ne change rien au fait que j'étais en tort. Mais je suis un être humain, et les êtres humains commettent des erreurs. Mais comment tu te comportes quand ça va mal, quand les choses ne sont pas de ton côté ?

Quand tout le monde est contre toi, quand le monde dit : 'Oh mec, tout d'un coup, tu ne vaux pas l'argent que tu gagnes'. Ou encore : 'Tu es le cancer et tu es le problème 4 titres plus tard'", a lancé Draymond Green pour ESPN.

Entre Poole et Draymond Green, les Warriors ont tranché, sportivement et financièrement, en faveur du second. A lui de se montrer à la hauteur de cette seconde chance.

Draymond Green ou Jordan Poole, les Warriors devaient choisir…