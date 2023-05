Après avoir été rivaux, pour ne pas dire ennemis, avec une tension symbolisée par un geste qui avait valu une suspension décisive lors des Finales 2016 à l'un d'entre eux, Draymond Green et LeBron James sont comme cul et chemise. A tel point que Green, qui n'a pourtant pas que des amis en NBA, semble parfois en faire un peu trop dans son admiration et son respect pour le King. Les deux hommes sont chez Klutch Sports et se sont rapprochés par ce biais. Et Green s'est un peu mis en porte à faux par rapport aux Warriors il n'y a pas si longtemps.

Le 8 février, le soir où LeBron James a battu le record de points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, Draymond Green a tenté d'être de la partie. Golden State ne jouait que le lendemain face à Portland, mais sa requête d'aller à Los Angeles pour commenter le match avec TNT n'a pas franchement trouvé un écho favorable, comme il l'a expliqué à Marc J. Spears de The Undefeated.

"J'étais clairement sur le point d'y aller. C'était diffusé sur TNT et je devais être en plateau. Steve m'a dit : 'Je ne crois pas que ce soit bien pour notre équipe. Pendant qu'on sera dans l'avion pour aller jouer à l'extérieur, tu seras à L.A. et les gars vont te voir à la télé... C'est un gros match pour nous contre Portland'. Pas de souci, je respecte ça. Je serai là. J'ai pris l'avion pour Portland et on a gagné. Après, c'est clair que je voulais être là pour ce moment. C'est quelque chose de grand dans une vie et dans une amitié. Mais il y a en aura d'autres et on en crééra d'autres".

Draymond avait vu juste. Sauf qu'il ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit à nouveau comme adversaires et dans le cadre de l'une des séries les plus médiatisées et excitantes des 5 dernières années.

