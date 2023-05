Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 119-115

Suns @ Nuggets : 87-97

Boston Celtics 0-1 Philadelphie Sixers

- On n'était pas bien sûrs que James Harden avait encore en lui la capacité à prendre feu offensivement, qui plus est en playoffs où il a traditionnellement eu des difficultés à être la meilleure version de lui-même. L'ancien MVP a apporté une réponse flamboyant et inattendue dans le game 1 de la demi-finale de Conférence face aux Celtics.

Personne ou presque n'imaginait les Sixers venir surprendre Boston au TD Garden en l'absence de Joel Embiid. Harden et les siens en ont pris ombrage. Philadelphie l'a emporté sur le fil, avec 45 points à 17/30 pour le "Bearded One", auteur qui plus est du panier le plus important du match à 8 secondes de la fin sur un stepback à 3 points sur la truffe d'Al Horford.

JAMES HARDEN GAME-WINNER TO BEAT BOSTON IN GAME 1 😤🔥 pic.twitter.com/VpsdoXTJX3 — House of Highlights (@HoHighlights) May 2, 2023

Derrière, Jayson Tatum (39 pts, 11 rbds) a eu un ballon pour être le héros du jour, mais l'ailier All-Star a perdu le ballon devant Paul Reed, de nouveau titulaire en l'absence d'Embiid. Avec 10 points, 13 rebonds et une activité intéressante, en particulier sur la fin de match dont il a scellé l'issue sur la ligne, Reed a donné totalement satisfaction.

- L'action qui a mis les Celtics dans la panade a eu lieu juste avant le shoot de James Harden. Boston a le ballon avec un peu plus de 30 secondes à jouer et un point d'avance. Tatum sert alors Malcolm Brogdon qui envoie... Tyrese Maxey seul en contre-attaque vers le panier. Démoralisant.

MAXEY STOLE THE BALL. pic.twitter.com/ZRKclOWulW — Philadelphia 76ers (@sixers) May 2, 2023

- Les Celtics ont trouvé le moyen de perdre en shootant à 58% au global et un peu moins de 40% à 3 points. Le problème, c'est qu'il faut aussi être capable de limiter l'adresse de son adversaire et que ce Boston version Joe Mazzulla a plus de difficultés à le faire cette année. Philadelphie a shooté à 50% et notamment à 44% à 3 points avec 17 banderilles pour Harden et ses camarades.

- Quand on a vu James Harden débarquer au TD Garden habillé comme ça (voir ci-dessous), il faut reconnaître qu'on a quand même eu quelques doutes sur sa capacité à faire un match de ce niveau. Et pourtant... L'arrière de Philly n'a même pas eu besoin d'agresser le cercle en squattant la ligne des lancers comme à ses plus belles heures houstoniennes. Harden n'a tiré que quatre lancers et a été tout simplement dévastateur à 3 points et à la finition en général.

Visiblement, James Harden est parti en vrille en apprenant le forfait de Joël Embiid pour le match de ce soir… pic.twitter.com/3ODifuAaNs — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) May 1, 2023

- On ne dira jamais assez à quel point prendre soin du ballon peut faire la différence dans un match serré en NBA. Philadelphie n'a commis que 6 turnovers dans ce game 1 contre 16 (dont deux dans le money time) pour Boston.

Denver Nuggets 2-0 Phoenix Suns

- Parmi les inquiétudes autour de la capacité des Nuggets à aller au bout cette saison, on a beaucoup entendu parler de leurs difficultés défensives une fois les playoffs venus. Dans le game 2 de sa série face à Phoenix, Denver à balayé ce scepticisme. Face à la force de frappe offensive théoriquement dévastatrice des Suns, Michael Malone et ses hommes ont apporté une réponse convaincante, le tout condensé dans un 4e quart-temps étonnant.

Alors que Phoenix menait de 3 points à l'entame de la dernière période et semblait en mesure d'égaliser à 1-1, les Nuggets ont serré la vis. Dans le même temps, ni Devin Booker (35 pts), ni Kevin Durant (24 pts à 10/27) n'ont réussi à sortir leur équipe d'une torpeur offensive survenue au pire moment. Les Suns n'ont marqué que 14 points et ont pris de plein fouet l'envie et l'adresse de leurs hôtes.

Kentavious Caldwell-Pope (14 pts) a enchaîné les paniers à 3 points et Nikola Jokic a mis le reste du groupe sur son dos pour ne citer que ces deux-là. Le Serbe a été obligé de se faire violence en attaque pour compenser la soirée difficile de Jamal Murray (10 pts à 3/15). Quand Jokic se fait violence, ça donne 39 points, 16 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et la capacité à inspirer ses camarades, du role player au lieutenant.

Nikola Jokic and the Nuggets take a 2-0 lead 👀 🃏 39 points

🃏 16 rebounds

🃏 5 assists#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/PL2P97Avth — NBA (@NBA) May 2, 2023

Les Nuggets ont donc remporté cette deuxième manche à la maison et mènent 2 à 0, après avoir limité Phoenix à 87 points. On n'aurait pas forcément cru voir un match de cette série se jouer sous les 100 points de part et d'autre, mais c'est bien ce qui s'est passé cette nuit.

- La blessure de Chris Paul, touché à l'aine en fin de 3e quart-temps et contraint de stopper sa soirée, n'a pas aidé Phoenix. On espère quand même que CP3, toujours frappé par la poisse en post-saison sur le plan physique, sera d'attaque pour le game 3 après un peu de repos.

- Depuis le lifting opéré en cours de saison pour faire venir Kevin Durant, on se demande si le banc des Suns ne va pas être l'un des plus gros obstacles sur le chemin vers le titre. Confirmation cette nuit, avec 4 petits points pour les 6 (!) remplaçants utilisés par Monty Williams, à... 2/16. A trois, les seconds couteaux de Denver ont inscrit 13 points et ont tous fini avec un différentiel positif.

- Si Booker a été fidèle à ce qu'il propose depuis le début des playoffs sur ce match, si ce n'est dans le 4e quart-temps, Kevin Durant sera attendu au tournant dans le game 3. Shooter à 10/27 sans avoir une énorme influence à la création n'est pas dans les habitudes de "KD", ni dans ce qu'espéraient les Suns en le recrutant.

- Preuve de la grandeur du "Joker" : seuls quatre joueurs avant lui avaient sorti trois matches de playoffs consécutifs avec au moins 20 points, 15 rebonds et 5 passes. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain et Tim Duncan. Belle compagnie, non ?

