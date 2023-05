Les résultats de dimanche en NBA

Heat @ Knicks : 108-101

Warriors @ Kings : 120-100

---

Sacramento Kings 3-4 Golden State Warriors

Wow. Juste, wow. Stephen Curry a écrit une nouvelle page de sa formidable histoire en NBA dimanche, en tractant les Warriors vers une victoire dans le game 7 à Sacramento. Grâce à une deuxième mi-temps où Golden State a éteint les Kings au rebond et en défense (seulement 42 points encaissés), mais a surtout profité d'un Curry totalement injouable et auteur d'une performance historique, les champions en titre sont toujours en vie.

Le "Baby-Faced Assassin" a justifié son surnom en tuant méthodiquement Sacramento avec le sourire et une certaine cruauté. Curry, auteur de 50 points à 20/38, a battu le record de points marqués par un seul joueur sur un game 7 depuis la création de la NBA, reléguant Kevin Durant (48 pts) au deuxième rang.

L'insolence avec laquelle Steph a tour à tour perforé les dernières lignes des Kings et rentré des tirs longue distance dont il a le secret a mis fin au suspense de cette somptueuse série. Sacto n'a pas à rougir. La capitale californienne est tombée sous les balles d'un joueur hors-norme, l'un des meilleurs de tous les temps.

CURRY TO THE RECORD BOOKS.

MOST POINTS EVER IN A GAME 7. 50 POINTS.

7 TRIPLES. CHEF IN #PLAYOFFMODE pic.twitter.com/6KVKfunK1k — NBA (@NBA) April 30, 2023

Alors que les Kings étaient à +2 à la pause, ils ont comme subitement perdu l'énergie et le goût du combat. Domantas Sabonis et l'ensemble de ses coéquipiers ont été anéantis au rebond dans le 3e quart-temps, en particulier par le fondamental Kevon Looney (11 pts, 21 rbds, 4 pds). Sur cette période, Golden State a pris 13 rebonds... offensifs et, en dépit d'une adresse douteuse sur la ligne, ont pris les commandes du match pour ne plus jamais les relâcher.

- Cela peut paraître accessoire en comparaison des 50 points de Stephen Curry ou du nouveau match à 20 rebonds de Kevon Looney, mais Klay Thompson est vraiment celui qui a climatisé le Golden 1 Center en toute fin de 3e quart-temps sur un panier à 3 points avec la faute. Après ça, l'atmosphère n'a plus jamais été la même.

- Les fans des Kings regretteront forcément de ne pas avoir enfoncé le clou à 2-0, lorsque les Warriors ont dû jouer sans Draymond Green et Gary Payton Jr. En attendant, ils peuvent être immensément fiers d'avoir retrouvé le très haut niveau et d'avoir activement participé à la plus belle série du 1er tour des playoffs. Le rendez-vous est pris pour la suite et même si le plus dur est toujours de confirmer, le noyau dur autour de De'Aaron Fox et de Mike Brown tient la route. On souhaite à toute cette fanbase patiente et passionnée de revivre ces émotions dès l'an prochain. 17 ans, c'est beaucoup trop long.

New York Knicks 0-1 Miami Heat

- Savoir s'adapter est important. Miami a marqué 124 points en moyenne contre Milwaukee au tour précédent. Mais Erik Spoelstra n'est pas fou et sait que ce n'est pas en essayant de jouer un basket champagne et ultra offensif que le Heat éliminera les Knicks. Dans le game 1 de la série entre New York et Miami, c'est dans un style old school et finalement très "Heat" que les Floridiens sont venus refroidir le Madison Square Garden : 101 points encaissés et un verrou posé après la pause, pour dominer les Knicks à l'expérience et l'efficacité.

- Evidemment, on va suivre de très, très près l'évolution de la blessure de Jimmy Butler à la cheville. Avec l'adrénaline, le héros du 1er tour a serré les dents, mais il boîtait clairement après le "tacle" involontaire de Josh Hart à 5 minutes de la fin.

Butler ankle roll, Spoelstra appropriate reaction. 😱 pic.twitter.com/1QjUjk7PXE — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) April 30, 2023

Avant ça, Butler avait fait le nécessaire (25 points, 11 rebonds, 4 passes) et suffisamment inspiré ses camarades, notamment Kyle Lowry. L'ancien meneur des Raptors a retrouvé la flamme ces derniers temps et il l'a de nouveau montré à New York, en transmettant toute son expérience et sa combativité en sortie de banc. Lowry a posé 18 points, 6 passes, 5 rebonds et... 4 contres ! Gabe Vincent a aussi été à son avantage (20 pts, 5 pds) et est en train de passer un énorme cap dans ces playoffs.

- Après la pause, les Knicks ont semblé à court de jus et un peu tétanisés. Leur meilleur joueur jusque-là, RJ Barrett (26 pts, 9 rbds, 7 pds) a un peu disparu et, une fois n'est pas coutume, Jalen Brunson (25 pts, 7 pds quand même) n'a pas réussi à peser et à réveiller tout le monde.

- Erik Spoelstra craignait la domination des Knicks au rebond. Elle a eu lieu (48-39), avec à nouveau 14 prises pour Mitchell Robinson, mais elle s'est moins matérialisée au tableau d'affichage. Défensivement, le Heat a su trouvé d'autres stratagèmes pour limiter New York, qui était privé de Julius Randle.

- Peu importe qu'il n'ait joué que 16 minutes. Les passes laser de Kevin Love après rebond, c'est toujours un délice. Miami était mené de 10 points dans le troisième quart-temps lorsqu'il a commencé à jouer les quarterbacks. L'un de ses shoots à 3 points a bouclé la remontée et un 21-5 pour le Heat.

Kevin Love's outlet passing has been huge for MIA in the 3Q! They've taken the lead on ABC. pic.twitter.com/kGUqpfLz1a — NBA (@NBA) April 30, 2023

Le programme de la nuit prochaine

