Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Nuggets : 107-125

---

Denver Nuggets 1-0 Phoenix Suns

- Dans ce game 1, les Nuggets ont montré aux Suns pourquoi ils avaient bouclé la saison régulière en tête de la Conférence Ouest. Ils leur ont aussi peut-être rappelé qu'il y a deux ans, lorsque Phoenix avait écarté Denver de sa route en playoffs, Jamal Murray n'était pas là, blessé gravement au genou depuis peu. Les joueurs de Michael Malone ont été impressionnants dans cette première manche remportée haut la main devant leur public, avec un Jamal Murray (34 points, 9 passes, 5 rebonds) de gala. L'arrière des Nuggets a incarné la confiance et l'efficacité manifestées par son équipe face à des Suns peut-être pas assez méfiants.

En dehors du premier quart-temps, remporté 32-21 par Phoenix, on a vu une domination assez claire et une meilleure gestion des temps forts de la part des locaux. Le deuxième quart-temps a été une véritable bourrasque (37-19) où Denver a commencé à faire comprendre aux Suns que l'adresse à trois points serait de mise cette nuit. Les Nuggets ont shooté à 16/37, contre 7/23 pour les Suns, avec 6 paniers primés pour le seul Murray, intenable et décourageant pour les visiteurs.

Jamal Murray. Built for this. 34 PTS

5 REB

9 AST

6 3PM Nuggets take Game 1 🔥 pic.twitter.com/Kxep6mcuU2 — NBA (@NBA) April 30, 2023

Le plus surprenant, c'est sans doute que les stars de Phoenix n'ont pas fait un mauvais match et que, dans le même temps, Nikola Jokic n'a pas eu à se décarcasser. S'il a tout de même posé 24 points, 19 rebonds et 5 passes, ce qui serait magnifique pour le commun des mortels, le Serbe n'a pas semblé se faire violence en attaque (9/21) et Denver a très bien géré les minutes sans lui sur le parquet. Kevin Durant (29 pts, 14 rbds) et Devin Booker (27 pts à 10/19) ont été plutôt efficaces, si on met de côté les 7 pertes de balle de "KD" (quasiment la moitié du total des Suns !).

Alors que Phoenix était encore autour des 10 points de retard à 8 minutes de la fin du match et donc toujours en position de renverser la situation, Murray et les Nuggets ont passé un violent 14-0 qui a mis un terme à tout suspense.

Parmi les choses à retenir :

- Deandre Ayton a quand même globalement manqué UN PEU de combativité sur certaines séquences...

Deandre Ayton’s effort in game 1 of the western conference semis lmao unreal pic.twitter.com/mxWbYc9OJb — andrew leezus (@AndrewLeezus) April 30, 2023

- C'est toujours bon signe quand Jokic ne finit pas les matches décalqué, avec des griffures partout sur les bras et une jauge d'énergie proche de zéro. Pour cela, il faut que les autres joueurs de l'équipe se mettent au diapason. Outre Jamal Murray, excellent, on a aussi vu un Aaron Gordon (23 pts) percutant, particulièrement lorsque Jokic a soufflé, ou encore un Bruce Brown (14 pts, 3 pds, 3 stls, +14 de +/-) très juste dans tout ce qu'il a fait en sortie de banc.

- Monty Williams avait décidé de modifier son cinq en préférant Josh Okogie à Torrey Craig pour répondre aux spécificités adverses. L'un et l'autre n'ont pas été aussi bons qu'au tour précédent où Craig, en particulier, avait été un cinquième membre du cinq extrêmement précieux.

- Pour Michael Malone, il y a un "playoffs Jamal" et c'est celui que l'on a vu dans la bulle en 2020, avec notamment la série folle contre le Jazz et le duel d'artilleurs avec Donovan Mitchell. Si les Nuggets peuvent compter sur le fait que Murray sera aussi tranchant et constant que ça, on a aucun mal à les imaginer aller au bout. Monty Williams était d'accord avec son homologue :

"Certains des tirs que Jamal Murray a mis ce soir, personne n'aurait pu les stopper".

- Les Suns ne peuvent pas se permettre d'être battus de la sorte au rebond : 49-38, mais ressenti 60-18...

