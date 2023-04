Les résultats de la nuit, celle d'Anthony Davis

Kings @ Warriors (3-3) : 118-99

Grizzlies @ Lakers (2-4) : 85-125

Les Lakers qualifiés, Anthony Davis XXL !

- Upset confirmé pour les Los Angeles Lakers ! Aux commandes de cette série, la franchise californienne a terminé le boulot face aux Memphis Grizzlies (4-2) lors du Game 6 (125-85). A domicile, les Angelenos ont tout simplement sorti un match presque parfait dans le sillage d'un Anthony Davis impressionnant.

Malgré "seulement" 16 points inscrits, l'intérieur des Lakers a eu une domination totale sur cette partie. Avec 14 rebonds et surtout 5 contres, AD a imposé sa loi dans la peinture. Défensivement, il a donné le ton pour dégoûter ses adversaires et surtout montrer la voie à suivre à ses coéquipiers.

Portés offensivement par un coup de chaud rapide de D'Angelo Russell (31 points - record en carrière en Playoffs), les Lakers ont ensuite creusé, encore et encore, l'écart. Avec un festival dans le troisième quart-temps (41 points), Los Angeles a éteint une équipe de Memphis dépassée.

A l'image du trio Desmond Bane (15 points à 5/16), Ja Morant (10 points à 3/16) et Jaren Jackson Jr (14 points à 3/12), les Grizzlies ont été terriblement maladroits. Une maladresse provoquée par la défense californienne et Davis. En sortie de banc, c'est d'ailleurs Santi Aldama (16 points) qui a souvent limité les dégâts...

Avec un LeBron James (22 points, 6 passes décisives, 5 rebonds) en maîtrise et encore capable de claquer un reverse dunk, les Lakers sont donc qualifiés pour la suite des Playoffs au terme d'une démonstration. Et avec un Anthony Davis à ce niveau, ils peuvent rêver.

LEBRON JAMES WITH THE REVERSE DUNK!! pic.twitter.com/8PRPkwqqft — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) April 29, 2023

Les statistiques défensives impressionnantes d’Anthony Davis

Les Kings restent en vie

- Surtout que les Lakers, avant le prochain tour, vont avoir quelques jours pour souffler... En effet, dans le même temps, les Sacramento Kings se sont imposés sur le parquet des Golden State Warriors (118-99) pour arracher un Game 7 !

Plus tranchants grâce à De'Aaron Fox (26 points, 11 passes décisives) et Malik Monk (28 points, 7 rebonds), les Kings ont fait la course en tête dans cette partie. Avec de bons ajustements, le coach Mike Brown a posé des soucis aux Dubs, notamment en lançant Trey Lyles (12 points, 9 rebonds), qui a compensé les problèmes de fautes de Domantas Sabonis, ou encore Terence Davis (7 points).

En face, les Warriors ont longtemps réussi à rester dans le coup sur des exploits individuels. Par Stephen Curry (29 points) bien évidemment, ou encore Klay Thompson (22 points). Malheureusement pour le champion NBA en titre, certains joueurs n'étaient vraiment pas dans le coup : Andrew Wiggins (13 points) et surtout Jordan Poole (7 points), auteur d'une performance chaotique.

Même Draymond Green (4 points, 10 passes décisives), si brillant au Game 5, n'a pas eu son impact habituel. Dans le money-time, en plus de subir l'agressivité de Monk et l'impact de Keegan Murray (15 points, 12 rebonds), les Warriors ont définitivement cédé avec le réveil de Kevin Huerter (12 points), qui a enfin mis deux tirs primés après une nouvelle soirée maladroite.

Avec ce succès, Sacramento reste donc en vie et égalise (3-3) dans cette série. Le match décisif, au Golden 1 Center dimanche, promet !

28 points on 14 shots. Malik Monk was SPECIAL off the bench to force GAME 7! 🍿 Sunday at 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/xmPrQ4vntC — NBA (@NBA) April 29, 2023

