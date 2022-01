Draymond Green absent, pourquoi ça craint pour les Warriors

Draymond Green est parti au moment où Klay Thompson est revenu. L’intérieur avait tout de même joué 7 secondes le soir du grand retour de son coéquipier, histoire de marquer le coup et de lui rendre hommage. Mais il est sorti dans la foulée en raison d’une blessure au mollet. Green n’a plus joué depuis. Et il faudra attendre au moins deux semaines avant de le revoir sur les parquets.

Selon ESPN, ses douleurs au mollet sont liées à un problème au dos. Il doit suivre une thérapie avec des traitements avant d’être réévalué au début du mois de février. Ce n’est même pas dit qu’il puisse réellement retrouver les terrains avant le All-Star Game (ou alors uniquement pour valider sa sélection). Les Golden State Warriors ont tout intérêt à être prudents.

Steve Kerr a d’ailleurs déjà fait savoir que la franchise ne prendrait pas de risque avec son vétéran, qui revient sur le devant de la scène cette saison. Draymond Green compile 7,9 points, 53% aux tirs, 7,6 rebonds et 7,4 passes. Au-delà des chiffres, son impact est immense, aussi bien en attaque qu’en défense. Il est au passage un sérieux candidat (favori) au trophée de DPOY.

Draymond Green, pièce maîtresse des Golden State Warriors

Sur les cinq matches disputés sans lui – en comptant donc celui contre les Cleveland Cavaliers quand il n’avait pas vraiment joué – les Warriors ont encaissé 105,6 points sur 100 possessions. Contre 102,3 avant sa blessure. De la meilleure défense de la ligue à la… huitième place.

Mais c’est paradoxalement surtout en attaque que son absence se fait ressentir. Et oui. Parce que son rôle de facilitateur est beaucoup plus important qu’il n’y paraît. Les Warriors tournaient à 111 points sur 100 possessions, ils sont descendus à 107. Et encore, les statistiques sont faussées par a très large victoire contre les Chicago Bulls (138-96).

En réalité, Golden State a fini trois matches en marquant moins de 100 points depuis qu’il n’est plus là. Parce que Draymond Green est le deuxième meilleur créateur de l’équipe derrière Stephen Curry. Le double MVP se retrouve avec encore plus de pression sans lui. Et il s’est d’ailleurs aussi blessé. L’attaque des Warriors perd en polyvalence. Heureusement, les Dubs avaient pris de l'avance en démarrant la saison en trombe. Ils occupent toujours la deuxième place à l'Ouest. Mais l'écart pourrait se resserrer avec le Utah Jazz et même les Memphis Grizzlies. En laissant filer la première place aux Phoenix Suns.

