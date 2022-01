Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Pistons : 135-108

Rockets @ Kings : 118-112

Warriors @ Wolves : 99-119

Jazz @ Nuggets : 125-102

L'eau ça mouille et Rudy Gobert est le seul joueur indispensable du Jazz

- Tiens, tiens. Le Utah Jazz a mis fin à sa mauvaise série (4 défaites de suite) en allant gagner sur le parquet des Denver Nuggets. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer ce coup-ci ? Le retour de Rudy Gobert, pardi. Sorti du protocole Covid, le pivot français a fait la différence et rappelé à quel point il était crucial pour cette équipe.

Avec 18 points, 19 rebonds, 2 contres et 2 passes à 7/7 avec un différentiel de +36, Gobert a été un problème impossible à résoudre pour Denver. Le Jazz a mené de bout en bout, tout le monde étant mis à l'aise par le retour et la présence du triple meilleur défenseur NBA. Donovan Mitchell (31 pts) et Bojan Bogdanovic (21 pts) ont apporté leur écot pendant que Nikola Jokic se démenait pour poser un triple-double (25 points, 15 rebonds et 14 passes).

Utah reprend du coup la troisième place à l'Ouest à Memphis. Une belle soirée en somme.

Donovan Mitchell & Rudy Gobert power the Jazz at home! 🎷@spidadmitchell: 31 PTS@rudygobert27: 18 PTS (7-7 FGM), 19 REB pic.twitter.com/fSqBBiw2mu — NBA (@NBA) January 17, 2022

-Rudy Gobert ne pouvait pas tellement pas rater dans ce match que même des tirs improbables (et après la fin du chrono) ont fait mouche.

It didn't count...but what a shot from Gobert 🤯 pic.twitter.com/zzYqKnf1FO — NBA (@NBA) January 17, 2022

- Sans Stephen Curry, ni Draymond Green, on se doutait que la soirée serait un peu compliquée pour les Warriors. Golden State a chuté sur le parquet de Minnesota, où Karl-Anthony Towns (26 points, 11 rebonds, 2 contres) n'a pas trouvé d'opposition à sa mesure.

Jordan Poole (20 pts), Jonathan Kuminga (19 pts) et Klay Thompson (13 pts) ont fait de leur mieux, sans succès.

- Phoenix a conforté sa place de n°1 en NBA en dynamitant Detroit. Peut-être que l'air de leur Michigan natal a inspiré Devin Booker (30 pts) et JaVale McGee (20 pts), les deux meilleurs marqueurs du jour pour les Suns.

Les hommes de Monty Williams ont en revanche rapidement perdu Deandre Ayton, blessé à la cheville en début de match.

Killian Hayes était titulaire pour les Pistons et a apporté 9 points, 5 passes, 3 rebonds et 1 contre en 27 minutes. Cade Cunningham, qui venait de claquer un gros dunk, a été éjecté lors du 3e quart-temps pour avoir simplement célébré son tomar de manière trop moqueuse au goût des arbitres, qui lui ont infligé une deuxième faute technique...

Cade Cunningham éjecté pour une 2e faute technique sur ça… La honte les arbitres pic.twitter.com/MmVCC9YjWQ — First Team (@FirstTeam101) January 16, 2022

- Les Kings peuvent difficilement s'estimer crédibles pour une place au play-in tournament s'ils perdent des matches comme celui-ci contre Houston à domicile. L'expulsion de De'Aaron Fox pour une faute flagrante dans le 4e quart-temps n'a certes pas aidé Sacramento à réussir son finish, mais les Rockets ont tout de même montré plus d'envie et de sang froid dans le money time.

Le double-double de Christian Wood (23 pts, 14 rbds), les 23 points et 7 passes de Kevin Porter Jr, mais aussi et surtout le panier d'Eric Gordon (et le rebond de Jalen Green) à 12 secondes de la fin ont propulsé les Rockets.

Jalen Green's big offensive rebound leads to Eric Gordon's game-sealing finish for the @HoustonRockets! pic.twitter.com/NMiORGNMG9 — NBA (@NBA) January 17, 2022