Draymond Green fait son retour aux Warriors et s’exprime à nouveau

Draymond Green est (déjà) de retour. Après s’être isolé du groupe pendant quelques jours suite à son coup de sang à l’entraînement – et surtout son coup de poing dans la tronche de Jordan Poole – l’intérieur All-Star va donc retrouver ses coéquipiers et notamment celui qu’il a envoyé au sol avec sa droite.

Poole, justement, a évidemment été consulté avant que son partenaire soit réintégré dans l’effectif. Il a donné son accord, de même que les cadres comme Stephen Curry, Andre Iguodala ou Kevon Looney. Le fait que personne n’y soit opposé est déjà une première étape et un signe d’apaisement, au moins en surface, aux Golden State Warriors.

Les dirigeants ont pris la décision de ne pas suspendre leur joueur mais simplement de le mettre à l’amende. Draymond Green sera donc disponible pour le dernier match de présaison, vendredi, puis pour le coup d’envoi de la nouvelle saison mardi prochain. Mais il va falloir du temps pour que cet incident soit oublié.

« Nous avons discuté de ce que nous devons faire pour aller de l’avant. On ne va pas resté bloqué sur le passé », fait remarquer Green. « Jordan est un professionnel et moi aussi. On va juste faire notre boulot. En ce qui concerne notre relation personnelle… je ne sais pas. Ça ne dépendra pas de moi. »