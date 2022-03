Draymond Green annonce un titre des Warriors

Si on écarte les 7 petites secondes que Draymond Green avait passé sur le parquet, tout en étant blessé, pour rendre hommage à Klay Thompson au retour de ce dernier, l'intérieur All-Star n'avait plus partagé le terrain avec les deux Splash Brothers depuis les finales 2019. Ils ont enfin pu retrouver leurs marques hier soir. Green, absent depuis une vingtaine de matches, a rejoué. Et il lui a fallu seulement 11 secondes pour offrir un tir à trois-points à Stephen Curry.

Il a finalement joué 20 minutes, le temps de compiler 6 points, 7 rebonds et 6 passes avec un différentiel de +24, le meilleur du match. Son retour va faire du bien. Parce que Draymond Green est vraiment le moteur de cette équipe. Et en son absence, les Warriors sont descendus du trône à l'Ouest, perdant même la deuxième place au profit des Memphis Grizzlies.

"Que l'on termine deuxième ou troisième, ça ne change pas, on va gagner un titre", promet l'intéressé.

Les Californiens ont le droit d'avoir des ambitions. Ils figurent clairement parmi les favoris. Mais la lutte s'annonce acharnée avec les Phoenix Suns ou encore les Milwaukee Bucks.

